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गैंगस्टर रवि उर्फ उच्चानी मलेशिया से गिरफ्तार, झारखंड और राजस्थान से भी जुड़े हैं तार

कई मामलों में पुलिस कर रही है तलाशः गिरफ्तार आरोपी झारखंड के एक व्यापारी से 5 करोड़ और राजस्थान के एक पूर्व विधायक से 3 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामलों में भी आरोपी का नाम सामने आया है. वहीं कुरुक्षेत्र में फायरिंग की वारदात के लिए तीन पिस्टल और चार शूटर्स उपलब्ध करवाने का भी उस पर आरोप है.

अंबाला: हरियाणा में संगठित अपराध और विदेशों में छिपकर आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने वाले वांछित अपराधियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में एसटीएफ हरियाणा बीती 24 सितंबर को मलेशिया से एक वांछित गैंग सदस्य का सफल डिपोर्टेशन करवाकर उसे भारत वापस लाई है. इस साल में एसटीएफ हरियाणा ने अब तक 15वां सफल डिपोर्टेशन कराया है.

दो राज्यों में दर्ज हैं गंभीर आपराधिक मामले: डीआईजी एसटीएफ सुरेन्द्र नरवाल ने अंबाला में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि "डिपोर्ट किया गया आरोपी हरियाणा में सक्रिय संगठित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा रहा है और फिरौती/रंगदारी, संगठित अपराध और आर्म्स एक्ट से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है. उसकी आपराधिक गतिविधियों का संबंध हरियाणा के जिला करनाल और कुरुक्षेत्र समेत राजस्थान क्षेत्र से भी रहा है. आरोपी के खिलाफ कुल दो आपराधिक मामले थानेसर (कुरुक्षेत्र) और राजस्थान में दर्ज हैं."

डीआईजी एसटीएफ सुरेन्द्र नरवाल ने अंबाला में किया प्रेस कांफ्रेंस (ETV Bharat)

एलओसी व रेड कॉर्नर नोटिस से अंतरराष्ट्रीय दबाव: वांछित आरोपी के विदेश में होने की जानकारी के बाद उसे भारत वापस लाने के लिए एसटीएफ हरियाणा ने इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की. आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया. आरोपी का पासपोर्ट भी 16 मई 2026 को निरस्त किया गया था.

मार्च 2024 में मलेशिया हुआ फरार: आरोपी ने 4 मार्च 2024 को अमृतसर, पंजाब एयरपोर्ट से कुआलालंपुर, मलेशिया की यात्रा की थी. इसके बाद से वह विदेश में रह रहा था. एसटीएफ हरियाणा द्वारा लगातार की गई तकनीकी एवं इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई और संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन के चलते आरोपी को मलेशिया से डिपोर्ट करवाकर भारत लाया गया.

2026 में अब तक 15 सफल डिपोर्टेशन: एसटीएफ हरियाणा ने विदेशों में छिपे वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लगातार तेज किया है. वर्ष 2026 में अब तक 15 वांछित अपराधियों का सफल डिपोर्टेशन करवाया जा चुका है. एसटीएफ द्वारा इंटरपोल, संबंधित केंद्रीय एजेंसियों और विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर विदेशों में छिपे वांछित अपराधियों को ट्रैक करने और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत वापस लाने की कार्रवाई की जा रही है.

विदेश से संचालित अपराध पर नजर: एसटीएफ हरियाणा ने दावा किया है कि यूनिट संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई को केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित न रखते हुए इंटर-स्टेट और इंटरनेशनल नेटवर्क तक लगातार बढ़ा रही है. तकनीकी सर्विलांस, इंटेलिजेंस इनपुट, इंटरपोल चैनल और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन के माध्यम से विदेशों में छिपे वांटेड अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. हरियाणा पुलिस ने अपना स्पष्ट फोकस संगठित आपराधिक नेटवर्क को कमजोर करने, वांटेड अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने और प्रदेश में कानून-व्यवस्था व आमजन की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना बताया.