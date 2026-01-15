हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शार्प शूटर गिरफ्तार
हरियाणा एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शार्प शूटर को अरेस्ट किया गया है.
Published : January 15, 2026 at 7:22 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 7:53 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) करनाल को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से जुड़े रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चार विदेशी निर्मित पिस्टल और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.
4 शार्प शूटर अरेस्ट : दरअसल एसटीएफ करनाल ने करनाल क्षेत्र से रमन और लोकेश (निवासी ग्राम मुंदड़ी, जिला कैथल) को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे एक बुलेटप्रूफ वाहन में घूम रहे थे. इसके बाद 14 जनवरी 2026 को इसी मामले में वांछित आरोपी बलराज उर्फ बलराम और रविंदर सिंह उर्फ रवि को थाना पुंडरी, जिला कैथल के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े नेटवर्क के लिए भी काम कर चुके हैं. एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अमेरिका में रहते हुए गंभीर संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे. 23 दिसंबर 2024 को स्टॉकटन, कैलिफोर्निया में गैंगस्टर सुनील यादव उर्फ गोलिया की हत्या में उनकी भूमिका सामने आई है, जिसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली गई थी. इसके अलावा 18 अक्टूबर 2025 को फ्रेज़नो, कैलिफोर्निया में कुख्यात गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हुए जानलेवा हमले की साजिश में भी आरोपी शामिल थे. इस हमले में बनवारी गोदारा की मौके पर ही मौत हो गई थी.
जबरन वसूली का रैकेट चलाते थे : जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी विदेश से बैठकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में जबरन वसूली का रैकेट चला रहे थे और रंगदारी ना देने पर फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटरपोल और अमेरिका की संबंधित एजेंसियों को औपचारिक सूचना देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय किया जाएगा.
