भिवानी में इनामी बदमाश अजय का एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली, साथी संदीप भी गिरफ्तार

सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई: इस बारे में भिवानी पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने एनकाउंटर की जानकारी दी. सुमित कुमार ने बताया कि, "पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो कुख्यात अपराधी भिवानी टोल प्लाजा के पास रुकने वाले हैं.इसके बाद एसटीएफ रोहतक यूनिट के इंस्पेक्टर नरेंद्र और डीएसपी इंदीवर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और बामला टोल प्लाजा के पास घेराबंदी की गई."

बदमाश का साथी भी गिरफ्तार: पुलिस ने इस कार्रवाई में अजय के एक साथी संदीप को भी गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान के सीकर का निवासी है. दोनों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

भिवानी: एसटीएफ हरियाणा और भिवानी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में 20 हजार रुपए के इनामी बदमाश अजय को एनकाउंटर के बाद हिरासत में ले लियाहै. यह कार्रवाई शनिवार सुबह करीब तीन बजे भिवानी–रोहतक मार्ग पर बामला टोल प्लाजा के पास की गई. एनकाउंटर के दौरान बदमाश अजय के दोनों पैरों में एक-एक गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया.

पुलिस पर की फायरिंग: सुमित कुमार ने आगे बताया कि, " घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम ने जब संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इनामी बदमाश अजय के दोनों पैरों में गोली लगी. इस दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एसटीएफ का एक सब-इंस्पेक्टर भी निशाना बना, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण वह सुरक्षित बच गया. बदमाश अजय पर पहले से ही करीब आठ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था और उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था."

भिवानी कोर्ट फायरिंग केस से जुड़ा मामला: एसपी सुमित कुमार ने बताया कि, "पकड़ा गया बदमाश अजय बीते 4 सितंबर को भिवानी के न्यायिक परिसर में हुई फायरिंग की घटना में शामिल था. आरोपी सुपारी लेकर बिजेंद्र और काला की हत्या करने पहुंचे थे, लेकिन वकीलों के चैंबर के पास गलती से लवजीत नामक युवक को गोली लग गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे."

अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार: इस मामले में दो मुख्य शूटर अजय निवासी डाडमा और विकास निवासी काकड़ौली थे. पुलिस अब भी विकास की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. इस केस में अब तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने बदमाशों को वाहन, ठहरने की जगह और वारदात से पहले रेकी जैसी मदद दी थी.

अपराधियों को चेतावनी: पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने आगे कहा कि, "जो भी अपराधी कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. गोली चलाने वाले अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और ऐसे सभी अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा."

