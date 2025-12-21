ETV Bharat / state

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 4 शार्प शूटर गिरफ्तार, हरियाणा एसटीएफ ने की कार्रवाई

Sharp Shooters Arrested Kurukshetra: हरियाणा एसटीएफ की टीम ने कुरुक्षेत्र से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े चार शूटरों को गिरफ्तार किया है.

Sharp Shooters Arrested Kurukshetra
Sharp Shooters Arrested Kurukshetra (Haryana Police)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 21, 2025 at 8:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े चार शूटरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं. STF की अंबाला यूनिट ने उमरी इलाके में GT रोड के पास एक सूचना के आधार पर ये गिरफ्तारियां कीं. पुलिस की टीम ने आरोपियों के पास से तीन देसी पिस्तौल और सात जिंदा कारतूस जब्त किए हैं.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर गिरफ्तार: पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी जबरन वसूली के लिए रेवाड़ी-नारनौल हाईवे पर एक टोल प्लाजा पर फायरिंग करने की योजना बना रहे थे. वो कथित तौर पर झारखंड के रांची में भी एक अपराध की योजना बनाने में शामिल थे. गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है और वो पहले जेल जा चुके हैं. जमानत पर बाहर आने के बाद वो फिर से संगठित अपराध गतिविधियों में शामिल हो गए.

कुरुक्षेत्र पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया: पुलिस ने मामले में कुरुक्षेत्र के थानेसर के सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है. आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है. रिमांड के दौरान आरोपियों के नेटवर्क, सहयोगियों और संभावित टारगेट के बारे में पता लगाया जा रहा है. हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया कि राज्य में गैंगस्टर नेटवर्क और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी. ये कार्रवाई प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है.

TAGGED:

GANGSTER LAWRENCE BISHNOI
HARYANA STF ACTION ON GANGSTER
SHARP SHOOTERS ARRESTED KURUKSHETRA
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई
SHARP SHOOTERS ARRESTED KURUKSHETRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.