हरियाणा राज्य स्तरीय युवा समारोह में छात्रों ने शानदार प्रस्तुति से जीता दिल, अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए भी होगा चयन

स्टॉल पर छात्रों से की बातचीत: मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के प्रांगण में लगे स्टॉल व प्रदर्शनी का अवलोकन किया. एग्रोटेक पर लगे सिरसा के बच्चों के स्टॉल पर जाकर उन्होंने बच्चों से जानकारी लेते हुए उनकी सराहना की. साथ ही मंत्री बेदी ने छात्रों के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने वालों को मोमेंटो व नकद इनाम देकर सम्मानित किया.

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने बांधा समा: कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने लोक नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. छात्राओं ने हरियाणवी गीत "हिचकी सुणके नणदी आई" के माध्यम से पारंपरिक नृत्य पेश कर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. ऐसा समा बांधा कि दर्शक दीर्घा में भले ही मंत्री बैठे थे, पदाधिकारी थे या फिर आम दर्शक, हर कोई अंत तक टकटकी लगाए छात्राओं का लाजवाब नृत्य देखता रह गया. इस गीत के बीच छात्राओं को आई हिचकी ने भी एक बार समय तक को बांध दिया. जोर-जोर से आई हिचकी ने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी. इसके बाद तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी कि आखिर तक जारी रही. वहीं, नृत्य पूरा होने पर हर किसी ने छात्राओं की हौसला-अफजाई करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी.

पंचकूला सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह के मौके पर हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. उन्होंने कहा कि "इस उत्सव ने युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और संस्कारों की जीवंत झलक को निखारा है".

पंचकूला: पंचकूला में बीते 3 दिन से जारी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में अलग-अलग जिलों के कलाकारों ने अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अपने मॉडल का प्रदर्शन करने वाले छात्रों के अलावा राज्य भर की यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बतौर कलाकार समारोह में हिस्सा लिया. सभी छात्र-छात्राओं ने हरियाणा की संस्कृति, लोक गायकी और लोक नृत्यों से समां बांधे रखा.

हिमाचल प्रदेश के पुलिस बैंड की प्रस्तुति: इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में गत दिवस हिमाचल प्रदेश पुलिस के बैंड ‘पाइन्स ऑफ हार्मनी’ द्वारा दो घंटे से भी अधिक समय तक शानदार प्रस्तुति दी गई. इस प्रस्तुति ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर झूमने पर मजबूर किए रखा और छात्र-छात्राओं की दमदार प्रस्तुति ने महोत्सव में चार चांद लगाए.

संस्कारों की जीवंत झलक: मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि "आज इस मंच से किसी साधारण कार्यक्रम का समापन नहीं हो रहा, बल्कि यह एक संकल्प, चेतना, आंदोलन और एक उज्ज्वल भविष्य का आगाज़ है. राज्य युवा महोत्सव 2025 केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हरियाणा के युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, आत्मविश्वास और संस्कारों की जीवंत झलक बन गया है. किसी भी राष्ट्र को उसकी बड़ी इमारतें महान ही नहीं बनाती, बल्कि युवाओं की शक्ति व चरित्र उसे महान बनाता है".

अव्वल स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को किया सम्मानित (Etv Bharat)

जरूरतमंद को लाभ पहुंचने का दावा: तो वहीं, कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व के चलते हरियाणा अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है. उन्होंने युवा कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई है, उनका क्रियान्वन सुनिश्चित किया है. यह भी सुनिश्चित किया है कि ये योजनाएं केवल फाइलों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर जरुरतमंद युवा तक इसका लाभ पहुंचे. कहा कि आज तक लोग हरियाणा को केवल खेलों और खेतों का प्रदेश समझते थे, लेकिन प्रदेश संस्कृति, साहित्य, विज्ञान या उद्यमिता में किसी से भी कम नहीं है".

राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए चुने युवा: इस महोत्सव में हरियाणा के विभिन्न जिलों के लगभग 800 प्रतिभागियों ने, लोक नृत्य, संगीत वाद्य यंत्र, कहानी लेखन, कविता लेखन, पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिता आदि विषयों पर आधारित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. अव्वल स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका दिए जाने की बात भी कही गई. इन प्रतियोगिताओं में जिला स्तर पर प्रथम आए युवाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली.

वहीं, इस अवसर पर छात्राओं ने हरियाणवी व सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से माहौल को रंगारंग किए रखा. इस अवसर पर राजीव रंजन, प्रधान सचिव, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जेएस नैन, विभाग में मुख्यमंत्री के सलाहकार, डॉ. विवेक अग्रवाल, महानिदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, डा. वंदना दिसोदिया, अतिरिक्त निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण समारोह में उपस्थित रहे.

