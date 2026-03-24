भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ी, हरियाणा महिला आयोग ने अंजलि राघव केस में भेजा नोटिस
हरियाणा महिला आयोग ने अंजलि राघव की शिकायत पर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को 2 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है.
Published : March 24, 2026 at 3:45 PM IST
फरीदाबादः हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को 2 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है. इस दौरान शिकायतकर्ता अंजली राघव को भी सुनवाई के लिए बुलाया गया है. अंजली ने पवन सिंह की ओर से अपने सहयोगियों के माध्यम से जबरदस्ती वीडियो वायरल करवाने का भी आरोप लगाया है. हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने मामले की जानकारी दी है.
क्या है मामलाः हरियाणा निवासी सिंगर अंजलि राघव ने बिहार निवासी भोजपुरी गायक पवन सिंह पर लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैड टच करने का आरोप लगाया है. अंजली का आरोप है कि मामले में इसका वीडियो उनके समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. अंजलि राघव ने बताया कि उन्हें गलत तरीके से टच किया गया था.
2 अप्रैल को पेशी का नोटिसः हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पवन सिंह और अंजलि राघव को आगामी दो अप्रैल को फरीदाबाद में सुनवाई के लिए पेश होने के लिए कहा है. दरअसल अंजलि राघव ने कईं महीने पहले लखनऊ के एक कार्यक्रम में पवन सिंह द्वारा खुद को बैड टच किए जाने और अब उसका वीडियो अपने सहयोगियों द्वारा जबरदस्ती वायरल करवाने के खिलाफ ये शिकायत दी है.
सिंगर बादशाह पर क्या बोलीं रेनू भाटियाः महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया से जब पूछा गया की रैपर सिंगर बादशाह को नोटिस दिए जाने के बाद हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है और उन्होंने पंचकूला पुलिस कमिश्नर के सामने पेश होकर माफी मांगी है, इस पर उन्होंने कहा कि "ये एक बेलेबल ऑफेंस है. बादशाह ने पुलिस के सामने तो माफी मांगी है लेकिन महिला आयोग से माफी नहीं मांगी है."