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मासूम शर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का नोटिस, 18 अप्रैल को बुलाया गया, देहरादून के कॉलेज में कहे थे अपशब्द

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सिंगर मासूम शर्मा को देहरादून कॉलेज में अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर नोटिस भेजा है.

Haryana State Women Commission issues notice to singer Masoom Sharma in Dehradoon College Misconduct Case
मासूम शर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का नोटिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 12, 2026 at 5:23 PM IST

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फरीदाबाद : हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को नोटिस जारी किया है. मामला देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा के इस्तेमाल की शिकायत सामने आई है.

मासूम शर्मा को नोटिस : बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान गायक मासूम शर्मा द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला हरियाणा राज्य महिला आयोग तक पहुंचा. इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने इसे काफी गंभीरता से लिया है और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. महिला आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ किसी भी तरह की भाषा या व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आयोग ने गायक मासूम शर्मा को 18 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे पंचकूला स्थित महिला आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

Haryana State Women Commission issues notice to singer Masoom Sharma
सिंगर मासूम शर्मा को नोटिस (Etv Bharat)

सख्त कार्रवाई की जाएगी : आयोग इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच करेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि कार्यक्रम के दौरान वास्तव में क्या हुआ था. अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. वहीं आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर मासूम शर्मा तय समय पर आयोग के सामने पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल होने वाली भाषा और महिलाओं के सम्मान को लेकर बहस छेड़ दी है. अब सभी की नजरें 18 अप्रैल को होने वाली इस सुनवाई पर टिकी हैं, जहां ये साफ होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.

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