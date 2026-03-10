ETV Bharat / state

बादशाह के गाने पर भड़कीं रेणु भाटिया, बोलीं- "घटिया शब्दों का इस्तेमाल हुआ, माफ नहीं करूंगी"

जींद : हरियाणा के जींद पहुंचीं राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया बॉलीवुड के सिंगर और रैपर बादशाह के विवादित गाने को लेकर भड़क गई और उन्होंने बादशाह को खूब खरी-खोटी सुनाई.

"बादशाह को माफ नहीं करूंगी" : उन्होंने कहा कि टटिहरी गाने को लेकर गायक बादशाह को 13 मार्च को पानीपत बुलाया गया है. मामला संज्ञान में आते ही बादशाह के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया था. लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है. गाने में गलत शब्दों का प्रयोग करके गायक ने शर्मनाक काम किया है. ये किसी भी सूरत में माफ किए जाने लायक नहीं है. सेंसर बोर्ड से ये गाना कैसे पास हो गया, इसके बारे में भी पता किया जाएगा.

बादशाह के गाने पर भड़कीं रेणु भाटिया (Etv Bharat)

"लिव इन रिलेशनशिप के चलते समाज का पतन": हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रही थी. उन्होंने एक बार फिर से लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बोलते हुए कहा कि लिव इन के मामले समाज के पतन का कारण बन रहे हैं. 60 प्रतिशत मामलों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. हर चार महीने में राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक में इस विषय पर कई बार बात हुई है. ये कानून से संबंधित मामला है, जिसमें संशोधन की संभावना है. उन्होंने कहा कि लिव इन कानून किसी अन्य मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है. समाज पतन की ओर जा रहा है. आज पांच साल के बच्चे की मां, दस साल के बच्चे की मां और यहां तक कि 14 साल के बच्चे की मां उसे छोड़कर लिव इन में रहने लगी हैं. इनमें से 60 प्रतिशत मामलों में इस कानून का गलत प्रयोग किया जा रहा है. उनके सामने ऐसी अनेक शिकायतें आती हैं. पहले तो सहमति से लिव इन में रहते हैं, लेकिन बाद में हिंसा, शादी का झांसा देने जैसे आरोप लगाए जाते हैं. ऐसे में इस कानून का गलत प्रयोग किया जा रहा है.

"महिलाएं भी कानून का गलत इस्तेमाल कर रही" : उन्होंने आगे कहा कि घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब नहीं हैं. अब तो शादी के बाद ही महिलाएं कहने लग जाती हैं कि वे अपने सास, ससुर के साथ नहीं रहेंगी. इसमें सबसे बड़ा कारण ईगो है. इसके अलावा बर्दाश्त करने की शक्ति का कम होना है. पहले लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे तो इस प्रकार के मामले नहीं होते थे. रेनू भाटिया ने कहा कि आजकल महिलाएं भी कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं. कई बार आपसी मारपीट के मामले में भी महिलाएं छेड़छाड़, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगा देती हैं. महिलाओं को भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.