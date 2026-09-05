हरियाणा के अध्यापक CM के हाथों पुरस्कार मिलने से गदगद, ईटीवी भारत से बातचीत में जाहिर की खुशी

हरियाणा के अध्यापक CM के हाथों पुरस्कार मिलने से गदगद (ETV Bharat)
पंचकूला: हरियाणा के शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान के लिए राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकूला में प्रदेश भर के 79 शिक्षकों को सम्मानित किया. इन सम्मानित शिक्षकों को मंच पर बुलाकर एक-एक लाख रुपये, पदक, शॉल और दो-दो अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई. प्रदेश में स्कूली स्तर पर वर्षों से निष्ठा से सेवाएं देने के चलते इन शिक्षकों ने हरियाणा सरकार से मिले सम्मान पर ईटीवी भारत के साथ अपनी खुशी साझा की. अध्यापकों ने बताया कि उन्हें किन उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान मिला है.
इन्हें असाधारण योगदान के लिए सम्मान:
1. मीनू गोयल, पीजीटी राजनीति शास्त्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जौली (सोनीपत).
2024: शिक्षण शैली नवाचार, खेल और गतिविधि पर आधारित, व्यावहारिक उदाहरण से छात्रों के सीखने की क्षमता बढ़ाई. इसके अलावा उन्होंने नृत्य, अभिनय को पढ़ाई से जोड़ा.
हरियाणा के अध्यापक CM के हाथों पुरस्कार मिलने से गदगद (ETV Bharat)
2. सीमा रानी, पीजीटी अंग्रेजी, शहीद जिले सिंह राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बड़ौदा (जीन्द). 2024: शिक्षिका के द्वारा विद्यालय में अंग्रेजी लैब एवं मिनी लाईब्रेरी की स्थापना करवाई गई. छात्रों की फीस, वर्दी, जूते आदि का अपने स्वयं के कोष से सहयोग किया गया. ड्रॉप आउट सर्वे, प्रवेश उत्सव, कला उत्सव, कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया गया. 3. नरेश कुमार, पीजीटी अंग्रेजी, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बप्प (सिरसा).2025: बीते 5 वर्षों से विद्यालय के छात्रों का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत से अधिक रहा है. इनके द्वारा अतिरिक्त कक्षाएं लेकर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में सुधार किया गया. इनके द्वारा रक्तदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पौधारोपण एवं सामाजिक जागरूकता जैसे अभियानों में सक्रिय योगदान किया है. 4. मदन लाल, मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मुसेपुर (करनाल).2024: विद्यालय के 4 से 5 छात्र हर वर्ष मिशन बुनियाद व NMMS की परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं. सड़क सुरक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में विद्यालय जिले में प्रथम रहा है. मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण योजना के तहत विद्यालय खण्ड स्तर पर प्रथम आया. 5. डॉ राजा सिंह जिंजर, हाल ही में (सेवानिवृत), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हरिगढ़ किंगन. इन्होंने बताया कि उनके 31 वर्षों के कार्यकाल के दौरान सभी परीक्षा नतीजे पॉजिटिव रहे. बताया कि वह हरियाणा सरकार से गोल्ड मेडलिस्ट एवं नेशनल अवार्डी हैं.
एक ही स्कूल के तीन शिक्षकों को सम्मान:
1. शाम कुमार, प्रधानाचार्य, शहीद सुबेदार कुमरपाल सिंह राघव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भोंडसी (गुरुग्राम).2024: गत आठ वर्षों के दौरान कक्षा 10वीं एवं 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम शत् प्रतिशत रहा. नामांकन में वृद्धि एवं समुदाय के सहयोग से आधुनिक फर्नीचर, पुस्तकालय, रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं विद्यालय स्टेज का निर्माण करवाया.2. सुनील यादव, पीजीटी संस्कृत, शहीद सूबेदार कुमरपाल सिंह राघव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भोंडसी (गुरुग्राम).2025: गीता जयंती प्रतियोगिता में छात्रों द्वारा जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया. वर्ष 2004 में युवा सांसद प्रतियोगिता में समन्वयक के काम में टीम का सफल नेतृत्व किया. 3. विजय कुमार, पीजीटी गणित, शहीद सुबेदार कुमरपाल सिंह राघव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भोंडसी (गुरुग्राम).2024: वर्ष 2024 में युवा संसद प्रतियोगिता में समन्वयक के रूप में राज्य स्तरीय विजेता टीम का सफल निर्देशन किया गया. वर्ष 2025 एसडीएम सोहना द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया.इनका भी उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान:
1. लीलाराम, प्राथमिक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, ढाणी गंगा बिशन (भिवानी). 2025: छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, खेल आधारित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा प्रदान की. एफएलएन एवं स्टार टीचर अवार्ड एवं राज्य स्तरीय मैथ, पजल कंटैस्ट अवार्ड प्राप्त किया. 2. सतपाल मलिक, टीजीटी हिन्दी, पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बढ़ागांव (करनाल). 2025: शिक्षक द्वारा बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या, नशा एवं जल ही जीवन है के संबंध में विभिन्न जनचेतना रैली निकाली, छात्रों एवं ग्रामीणों को जागरूक किया.
3. डॉ. प्रवीण कुमार, पीजीटी संस्कृत, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नाहरी (सोनीपत). इन्होंने भी राज्य सरकार से सम्मान मिलने पर खुशी प्रकट की.
दोगुनी ऊर्जा से करेंगे सेवा: राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किए गए सभी अध्यापक खुशी से गदगद हैं. उन्होंने कहा कि वे बीते वर्षों की तरह आगामी समय में भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान पूरी ऊर्जा से देते रहेंगे. कई अध्यापकों ने कहा कि वे अपने सेवाकाल में बने रहने के दौरान और उसके बाद भी प्रदेश के छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना शत् प्रतिशत योगदान देना जारी रखेंगे.
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