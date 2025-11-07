ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए 6 दिसंबर तक करें आवेदन, ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलता है पुरस्कार

Energy Conservation Award: राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है.

Energy Conservation Award
राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए बैठक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 7, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
फरीदाबाद: हरियाणा सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण को विकास का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक संस्थानों, सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, प्रौद्योगिकीय नवाचार अपनाने वाले उपभोक्ताओं सहित अन्य पात्र श्रेणियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (SLECA-2025) योजना संचालित की जा रही है.

आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबरः एडीसी सतबीर मान ने SLECA-2025 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि "यह पुरस्कार उन संस्थानों/भवनों/उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने साल 2024-25 के दौरान बिजली अथवा अन्य ईंधनों की बचत की हो या ऊर्जा संरक्षण को अपनाते हुए विशेष पहल की है. वह इस योजना में भाग ले सकते हैं. इसको लेकर सरकार ने hareda.gov.in वेबसाइट पूरी जानकारी दी है. वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है. कोई भी योग्य आवेदक इस लिंक https://hareda.gov.in/apply-online पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है."

सेक्टर-12 में है नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का कार्यालयः एडीसी सतबीर मान ने आगे कहा कि "इच्छुक पात्र उपभोक्ता/उद्योग/एमएसएमई/वाणिज्यिक एवं सरकारी भवन संचालक, भवन ऊर्जा लेखा परीक्षक और डिस्कॉम सबस्टेशन प्रतिनिधि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर इस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु अपना नामांकन सुनिश्चित कर सकते हैं. अगर किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी लेना है तो वो अपने जिले में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में संपर्क कर सकता है. वहीं फरीदाबाद में जो व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं, वह फरीदाबाद स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, सेक्टर-12, जिला सचिवालय, कमरा न. 403, चतुर्थ तल, फरीदाबाद में संपर्क कर सकते हैं."

