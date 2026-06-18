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RTI आवेदक को नहीं रोक सकता SPIO, राज्य सूचना आयोग ने शाहाबाद शुगर मिल्स को लगाई फटकार

पंचकूला: राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) किसी नागरिक को आरटीआई आवेदन दाखिल करने से न तो रोक सकता है और न ही किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकता है. आयोग ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में एसपीआईओ को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है. वह केवल अधिनियम के तहत निर्धारित दायरे में ही काम कर सकता है. आयोग ने यह टिप्पणी कुरुक्षेत्र जिले की शाहाबाद शुगर मिल्स लिमिटेड से जुड़े मामले में कही है.

आरटीआई में मांगी जानकारी:मामले के शिकायतकर्ता संदीप शरण ने 12 नवंबर 2025 को आरटीआई आवेदन देकर जानकारी मांगी थी. आरोप के अनुसार निर्धारित अवधि में पूरी और सही सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत दायर की. सुनवाई 12 जून 2026 को राज्य सूचना आयुक्त डा अजय कुमार सूरा के समक्ष हुई. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि उन्हें अभी भी वांछित सूचना नहीं मिली है और सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं. वहीं, शाहाबाद शुगर मिल्स की ओर से उपस्थित विधिक सहायक ने सूचना उपलब्ध करा दिए जाने का दावा किया.

आरटीआई आवेदन से रोकने का प्रयास किया:मामले संबंधी रिकार्ड की जांच के बाद आयोग ने पाया कि एसपीआईओ ने 21 जनवरी 2026 के एक पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता को बार-बार आरटीआई आवेदन देने से रोकने का प्रयास किया था. पत्र में यह भी चेताया गया था कि यदि शिकायतकर्ता आरटीआई आवेदन देना बंद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. आयोग ने एसपीआईओ के इस रवैए पर गंभीर आपत्ति जताई है. राज्य सूचना आयुक्त डा अजय कुमार सूरा ने अपने आदेश में कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत एसपीआईओ केवल एक वैधानिक माध्यम है. उसे किसी नागरिक को भविष्य में आरटीआई आवेदन देने से रोकने, प्रतिबंधित लगाने या “ब्लैकलिस्ट” करने का कोई अधिकार नहीं है.