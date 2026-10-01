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हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति को 3 हफ्ते में देना होगा इस्तीफा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति को तीन सप्ताह में इस्तीफा देने और यूजीसी नियमों से नई नियुक्ति के निर्देश दिए.

Punjab Haryana High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2026 at 3:57 PM IST

3 Min Read
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पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के जिला सोनीपत स्थित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है. वहीं, संबंधित कुलपति की ओर से कहा गया कि व्यक्तिगत कारणों से वह पद पर बने रहने की स्थिति में नहीं हैं और तीन सप्ताह के भीतर इस्तीफा सौंप देंगे. इसके बाद जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को इस्तीफा स्वीकार करने और कुलपति के पद पर अंतरिम व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.

यूजीसी नियमों के उल्लंघन का आरोप: मामले में डॉ डीएस मोर उर्फ देवेंद्र सिंह मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी. याचिका में संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रतिवादी नंबर तीन की नियुक्ति को गैरकानूनी और शुरूआत से अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी. नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2018 के नियमों के विपरीत किए जाने का आरोप लगाया गया था. साथ ही कुलपति के वेतन निर्धारण से जुड़े 15 जुलाई 2024 के पत्र को भी चुनौती दी गई थी.

नई नियुक्ति तक डीन संभालेंगे जिम्मेदारी: हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कुलपति अपना इस्तीफा तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेंगे, जिसे राज्य सरकार इस्तीफा प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर स्वीकार करेगी. लेकिन इस बीच विश्वविद्यालय के कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. कोर्ट ने विश्वविद्यालय के नियमों में समाहित नियम-2 की व्यवस्था का उल्लेख किया. इसके अनुसार कहा कि कुलपति का पद इस्तीफे के कारण रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठ डीन से अंतरिम तौर पर कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन कराया जाए. यह व्यवस्था नए कुलपति की नियुक्ति होने तक जारी रहेगी.

यूजीसी 2018 के नियमों का पालन अनिवार्य: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय के अगले कुलपति की नियुक्ति यूजीसी के 2018 के नियमों की पालना करते हुए की जाए. न्यायालय ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के डॉ. एस. मोहन बनाम सेक्रेटरी टू द चांसलर, पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एवं एक अन्य मामले में 2026 में दिए फैसले को भी ध्यान में लाने को कहा है.

31 अक्टूबर तक पूरी करें कार्रवाई: हाईकोर्ट ने मामले में स्पष्ट किया कि इस्तीफा स्वीकार करने, अंतरिम व्यवस्था करने और नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने समेत सभी आवश्यक कार्रवाई 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाए. पीठ की ओर से मामले में अदालत की सहायता के लिए नियुक्त एमिकस क्यूरी के सहयोग की भी सराहना की गई.

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