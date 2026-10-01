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हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति को 3 हफ्ते में देना होगा इस्तीफा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के जिला सोनीपत स्थित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है. वहीं, संबंधित कुलपति की ओर से कहा गया कि व्यक्तिगत कारणों से वह पद पर बने रहने की स्थिति में नहीं हैं और तीन सप्ताह के भीतर इस्तीफा सौंप देंगे. इसके बाद जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को इस्तीफा स्वीकार करने और कुलपति के पद पर अंतरिम व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.