हरियाणा के राज्यपाल बोले- 'ओलंपिक में 36 पदक हासिल करना हरियाणा का लक्ष्य' स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 205 छात्रों को बांटी डिग्रियां

देश का तीसरा बड़ा खेल विश्वविद्यालय! राज्यपाल ने कहा कि "हरियाणा खेल विश्वविद्यालय देश के अग्रणी खेल शिक्षा संस्थानों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और निकट भविष्य में ये देश का तीसरा सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय बनकर उभरेगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों के लिए व्यापक और सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है."

खिलाड़ियों ने पदकों का लगाया अंबार: राई खेल विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय एवं अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में 61 पदक जीते हैं. जिनमें 13 स्वर्ण पदक शामिल हैं. इस उपलब्धि पर उन्होंने छात्रों और प्रशिक्षकों को बधाई दी. राज्यपाल ने इन उपलब्धियों को विश्वविद्यालय की उच्च गुणवत्ता, अनुशासन और छात्रों की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण बताया.

हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह: राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने कहा कि "खेलों में उत्कृष्टता अब केवल शारीरिक क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि विज्ञान आधारित प्रशिक्षण, मानसिक मजबूती, पोषण विज्ञान, मनोविज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय नितांत आवश्यक है. ये जानकर प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण के इसी समग्र मॉडल को अपनाकर विद्यार्थियों के लिए एक सुदृढ़ खेल-पारिस्थितिकी तैयार की है."

सोनीपत: हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने सोनीपत के राई स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने 205 विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी. इसके बाद राज्यपाल ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित किया और विश्वविद्यालय की प्रगति और विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना की.

ओलंपिक में ज्यादा मेडल का लक्ष्य: राज्यपाल ने ओलंपिक का उल्लेख करते हुए कहा कि "भारत का लक्ष्य 7 से बढ़ाकर 70 पदक हासिल करने का है, वहीं हरियाणा भी अपनी ओर से 4 पदकों से बढ़ाकर 36 पदक दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है." उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

205 छात्रों को बांटी गई डिग्रियां: समारोह में कुल 205 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें M.P.Ed. & Sports के 8 तथा Post Graduate Diploma के 197 विद्यार्थी शामिल रहे. राज्यपाल ने सभी स्नातक छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों. सभी के लिए गर्व का विषय है. अपने संदेश में राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने छात्रों से कहा कि "जीवन की अगली यात्रा में विनम्रता, अनुशासन, समावेशिता और निरंतर प्रयास उनके सबसे बड़े साथी होने चाहिए." उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र के समावेशी विकास में सार्थक योगदान देने का आह्वान किया.

कुलपति ने पेश की यूनिवर्सिटी की प्रगति रिपोर्ट: विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक कुमार ने विश्वविद्यालय का प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि "डिग्री लेने वाले 205 विद्यार्थियों में से 130 विभिन्न संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं, बाकी ने अपनी अकादमी स्थापित कर अपना स्वरोजगार शुरू किया है. ये गर्व का विषय है कि इतने कम समय में ही विश्वविद्यालय ने इतनी सफलता हासिल की है और छात्रों की संख्या में देश के टॉप तीन खेल विश्वविद्यालय में शामिल हो गया है. उन्होंने कहा कि यहां से डिग्री लेकर जाने वाले सभी विद्यार्थी भविष्य के विश्वविद्यालय के ध्वजवाहक होंगे और उनका आचरण विश्वविद्यालय की भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा.

नए पुरस्कारों की शुरुआत: कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कृष्णा गहलावत ने कहा कि राई में स्थापित ये विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला ऐसा विशेष संस्थान है, जो केवल खेल शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है. उन्होंने कहा कि "अल्प समय में इस विश्वविद्यालय ने अनुशासन, प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि का जो अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है, वो प्रेरणादायक है. आज ये संस्थान राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है. विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 'बेस्ट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स', 'बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स' (पुरुष एवं महिला) तथा 'मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर' जैसे नए पुरस्कारों की शुरुआत की है. ऐसे सम्मान विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे."

