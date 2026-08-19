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"कांग्रेस आधारहीन मुद्दे लाती है", HKRN प्रदर्शन को लेकर बोले खेल मंत्री गौरव गौतम

हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने एचकेआरएन को लेकर प्रदर्शन और कॉमनवेल्थ खेल विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है.

Haryana Sports Minister Gaurav Gautam lashes out at Congress over HKRN and Commonwealth Games Controversy
"कांग्रेस आधारहीन मुद्दे लाती है" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2026 at 9:57 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 10:08 PM IST

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चंडीगढ़ : हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने हरियाणा कांग्रेस के हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर दिए प्रदर्शन और कॉमनवेल्थ खेलों पर पार्टी के नेताओं के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के बृजभूषण शरण सिंह के मामले में दिए गए बयान पर भी उनको जवाब दिया है.

"कांग्रेस आधारहीन मुद्दे लाती है": हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने एचकेआरएन को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस आधारहीन मुद्दे लाती है. कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए. ठेकेदारी प्रथा पर वे 10 -12 हजार में युवा लगाते थे, जबकि उन्हें 6 से 7 हजार मिलते थे. जो पाप कांग्रेस ने किए थे, उन्हें ठीक करने का काम भाजपा कर रही है. युवाओं को पीएफ और ईएसआई कुछ नहीं दिया जाता था. आज युवा मांग कर रहे हैं कि हमें भी एचकेआरएन में रखें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पुराने पाप थे. कांग्रेस के समय युवाओं का शोषण हो रहा था. अब जॉब सिक्योरिटी के साथ ही उन्हें वेतन भी दिया जाता है. एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना हम देखते हैं, कांग्रेस हमेशा तोड़ने का प्रयास करती है.

"कांग्रेस आधारहीन मुद्दे लाती है" (ETV Bharat)

"कांग्रेस राज्यों में बांटना चाहती है": वहीं कॉमनवेल्थ खेल हरियाणा की जगह अहमदाबाद में होने पर कांग्रेस नेताओं के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स का कल्चर जहां कम है, वहां इसे बढ़ाकर एक सूत्र में बांधने का काम भाजपा कर रही है. कांग्रेस राज्यों में बांटना चाहती है, 2010 में जब कॉमनवेल्थ हुए थे तो तब इन्होंने क्यों नही मांग की ?. खेलो इंडिया जब हुआ तब बात नहीं की गई ?. केवल झूठ और बरगलाने की बात है. वहीं खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उठाए कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2022 में खेलो इंडिया जैसी गेम्स हरियाणा में हुई थी. इनके नेता 50 वोट पर नौकरी का लालच दे रहे थे, ये इस चुनाव में आपने देखा होगा. उन्होंने कहा कि 708 करोड़ से ज्यादा पैसा हमने खिलाड़ियों को कैश अवार्ड दिया, जबकि 44 करोड़ इन्होंने 10 साल में दी है. सिर्फ 40 नौकरियां उन्होंने दी थी.

खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए : वहीं विनेश फोगाट के बृजभूषण शरण पर दिए बयान पर खेल मंत्री ने कहा कि माननीय कोर्ट अपना काम कर रही है, सम्मान होना चाहिए, खेलों में राजनीति और राजनीति में खेल नही होनी चाहिए.

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Last Updated : August 19, 2026 at 10:08 PM IST

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