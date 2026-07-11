ETV Bharat / state

राम मंदिर में चोरी महापाप, भगवान और कानून दोनों देंगे सजा: खेल मंत्री गौरव गौतम

रोहतक में खेल मंत्री गौरव गौतम ( ETV Bharat )

रोहतक: हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी की घटना को "महापाप" करार देते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को भगवान भी दंड देंगे और कानून भी नहीं छोड़ेगा. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में आयोजित अंडर-23 सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "राम मंदिर में चोरी करना केवल अपराध नहीं बल्कि महापाप है. ऐसे लोगों को भगवान भी सजा देंगे और कानून भी अपना काम करेगा." कांग्रेस पर साधा निशाना: राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गौरव गौतम ने कहा कि, "कांग्रेस ने वर्षों तक भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए. कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताती रही. राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस रही और उसके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में मंदिर के खिलाफ वकील खड़े किए. इसलिए कांग्रेस को राम मंदिर के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.कांग्रेस का रवैया हमेशा मंदिर निर्माण के विरोध में रहा." रोहतक में खेल मंत्री गौरव गौतम ने राम मंदिर चोरी को महापाप बताया (ETV Bharat) जींद दौरे को बताया ऐतिहासिक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जींद दौरे को लेकर खेल मंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि, "यह दौरा केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होगा. जींद से देश और दुनिया को बड़ा संदेश मिलेगा. यहां हाइड्रोजन ट्रेन जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन होगा, जो आधुनिक भारत की दिशा तय करने वाला कदम है. यह परियोजना हरियाणा के विकास को नई गति देगी."