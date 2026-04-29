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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने किस मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मांगा स्पष्टीकरण? क्या फंस गए नेता प्रतिपक्ष ?

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विपक्ष के समानांतर सत्र चलाने के मामले में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से स्पष्टीकरण मांगा है. स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को औपचारिक स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र लिखा है. इस मामले में विधान सभा सचिवालय ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव से भी टिप्पणी मांगी है. स्पीकर ने पत्र में लिखा है ये कृत्य न केवल संसदीय परंपराओं के विपरीत प्रतीत होता है, बल्कि विधानसभा की गरिमा और स्थापित प्रक्रियाओं औऱ नियमों पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है.

हरविंदर कल्याण ने कड़ा संज्ञान लिया : बीते सोमवार को हुए हरियाणा विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में कांग्रेस के रुख को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कड़ा संज्ञान लिया है. कांग्रेस पार्टी ने इस एक दिन के सत्र से दूरी बना ली थी और वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे असंवैधानिक बताने के साथ ही कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा के बाहर समानांतर सत्र भी चलाया था. विधानसभा अध्यक्ष ने इसे गम्भीरता से लिया है.

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा (ETV Bharat)

भूपेंद्र हुड्डा से मांगा जवाब : विधानसभा अध्यक्ष ने नेता विपक्ष के उस दिन के रुख को लेकर नोटिस जारी किया है और इसका जवाब मांगा है. विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी नोटिस में पूछा गया है कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्र को किस आधार पर असंवैधानिक बताया है, और वहीं समानांतर सत्र जो कांग्रेस ने चलाया वो किस अधिकार या नियम के तहत संचालित किया गया.

विधानसभा के बाहर समानांतर सदन चलाया था : दरअसल नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा था कि सरकार ने जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है, वो संवैधानिक नहीं है जिसकी वजह से उनकी पार्टी इसका बहिष्कार करती है और उन्होंने इसके विरोध में विधानसभा के बाहर ही समानांतर सदन चलाया था. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से पूछा है कि उन्होंने किन नियमों और संसदीय प्रथाओं के तहत इस तरह की अवांछित गतिविधि की है.