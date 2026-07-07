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हरियाणा SIR अपडेट: 1.99 करोड़ से ज्यादा वोटरों को एन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए, लगभग 60% भरे हुए फॉर्म डिजिटाइज

Haryana SIR Update ( Concept image )