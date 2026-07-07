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हरियाणा SIR अपडेट: 1.99 करोड़ से ज्यादा वोटरों को एन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए, लगभग 60% भरे हुए फॉर्म डिजिटाइज

हरियाणा में SIR का कार्य तेज़ी से जारी है. अभियान के तहत अब तक कुल 96.43% मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं.

Haryana SIR Update
Haryana SIR Update (Concept image)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 7, 2026 at 11:01 AM IST

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चंडीगढ़: चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) का काम तेज़ी से चल रहा है और राज्य के 96 प्रतिशत से ज़्यादा वोटरों को एन्यूमरेशन फ़ॉर्म बांटे जा चुके हैं. चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर (CEO) के ऑफ़िस के अनुसार, 1.99 करोड़ से ज़्यादा वोटरों को एन्यूमरेशन फ़ॉर्म बांटे गए हैं, जो कुल वोटरों का 96.43 प्रतिशत है. इनमें से लगभग 1.22 करोड़ भरे हुए फ़ॉर्म (यानी 59.11 प्रतिशत) बूथ लेवल ऑफ़िसर्स (BLOs) ने इकट्ठा करके अपलोड कर दिए हैं. यह रिविज़न का काम चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है.

96 प्रतिशत से ज़्यादा वोटरों को एन्यूमरेशन फ़ॉर्म बांटे जा चुके: चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर ने बताया कि हर वोटर को एन्यूमरेशन फ़ॉर्म की दो कॉपी दी गई हैं. उन्हें ज़रूरी जानकारी भरनी है, एक कॉपी पर साइन करना है और उसे अपने संबंधित BLO को जमा करना है. दूसरी कॉपी, जिस पर BLO की पावती (acknowledgement) हो, वोटर को जमा करने के सबूत के तौर पर अपने पास रखनी चाहिए.

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी: CEO ने कहा कि सिर्फ़ उन्हीं वोटरों को ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा जिनके साइन किए हुए एन्यूमरेशन फ़ॉर्म BLO को मिल जाएंगे. ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट 21 जुलाई को पब्लिश होनी है. जो वोटर तय समय-सीमा तक फ़ॉर्म जमा नहीं करेंगे, उनका नाम ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में नहीं होगा.

ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं फार्म: चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर ए. श्रीनिवास ने सभी योग्य वोटरों से अपील की कि वे फ़ॉर्म ध्यान से भरें, सही जानकारी दें और 14 जुलाई की समय-सीमा से पहले उन्हें जमा कर दें. उन्होंने वोटरों को यह सलाह भी दी कि फ़ॉर्म जमा करने के बाद BLO से साइन की हुई पावती रसीद ज़रूर ले लें. वोटर 'वोटर्स सर्विस पोर्टल' के ज़रिए ऑनलाइन भी एन्यूमरेशन फ़ॉर्म जमा कर सकते हैं. CEO ने राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से भी अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स को सक्रिय करें ताकि वोटरों में जागरूकता फैलाई जा सके और यह पक्का किया जा सके कि तय समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एन्यूमरेशन फ़ॉर्म संबंधित BLOs को जमा किए जाएं.

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