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हरियाणा में वोटर लिस्ट का इंतजार बढ़ा, अब 22 दिसंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची

हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण ( प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS) )

चंडीगढ़: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख एक बार फिर बदल दी गई है. अब प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर की जगह 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित होगी. भारत निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के साथ उनके निपटारे की समय-सीमा भी बढ़ा दी है. अब 15 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा.

आयोग ने सात राज्यों के कार्यक्रम में किया संशोधन: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि, "भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है. निर्वाचन आयोग की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार हरियाणा में नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की अवधि तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम संशोधित किया गया है."