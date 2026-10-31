ETV Bharat / state

हरियाणा में SIR की नई तारीखें जारी, अब 20 नवंबर तक निपटेंगी दावे-आपत्तियां, 30 नवंबर को आएगी अंतिम लिस्ट

हरियाणा में SIR की नई तारीखें जारी ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने संशोधित समय-सारिणी जारी की है. नए कार्यक्रम के तहत अब दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई और निपटान के लिए 20 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है. वहीं, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होगा.

आयोग ने निर्धारित की नई समयसीमा: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि, "आयोग ने हरियाणा में एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव किया है. प्रदेश के लिए समय-सारिणी में संशोधन के अनुरोध पर विचार करने के बाद आयोग ने नई तारीखें निर्धारित की हैं."