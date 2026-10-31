हरियाणा में SIR की नई तारीखें जारी, अब 20 नवंबर तक निपटेंगी दावे-आपत्तियां, 30 नवंबर को आएगी अंतिम लिस्ट
Haryana SIR Schedule Revised: हरियाणा में SIR की समय-सारिणी संशोधित, दावे-आपत्तियों का निपटान 20 नवंबर तक होगा.
Published : October 31, 2026 at 11:06 AM IST
फरीदाबाद: हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने संशोधित समय-सारिणी जारी की है. नए कार्यक्रम के तहत अब दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई और निपटान के लिए 20 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है. वहीं, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होगा.
आयोग ने निर्धारित की नई समयसीमा: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि, "आयोग ने हरियाणा में एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव किया है. प्रदेश के लिए समय-सारिणी में संशोधन के अनुरोध पर विचार करने के बाद आयोग ने नई तारीखें निर्धारित की हैं."
20 नवंबर तक सुनवाई और निपटान: उपायुक्त ने बताया कि, "इससे पहले आयोग की ओर से 14 मई, 14 जुलाई और 29 अगस्त 2026 को जारी आदेशों के माध्यम से SIR का कार्यक्रम तय किया गया था. अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई और उनके निपटान की अंतिम तिथि 20 नवंबर कर दी गई है. इसके बाद 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी."
अधिकारियों को दिए समयबद्ध निपटान के निर्देश: जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को संशोधित समय-सारिणी के अनुसार जिम्मेदारियां निभाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि, "दावे एवं आपत्तियों से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई करते हुए उनका नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान सुनिश्चित किया जाए. संबंधित अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी नए कार्यक्रम की जानकारी देने को कहा गया है."
मतदाता समय रहते जांच लें अपना नाम: उपायुक्त ने मतदाताओं से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण अवश्य जांच लें. उन्होंने कहा कि, "यदि नाम, पते या अन्य जानकारियों में किसी प्रकार की त्रुटि है अथवा पात्रता को लेकर कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते आवश्यक कार्रवाई करें. इससे अंतिम मतदाता सूची में सही और पात्र मतदाताओं का विवरण शामिल किया जा सकेगा."
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