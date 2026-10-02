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हरियाणा SIR में 3.77 लाख नए वोटर आवेदन, 28 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियों का निपटारा, 6 नवंबर को फाइनल सूची

हरियाणा SIR में 3.77 लाख नए वोटर आवेदन ( प्रतिकात्मक तस्वीर(ANI) )

चंडीगढ़: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है. ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी. अब प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर तक किया जाएगा और 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.

नए वोटर के लिए 3.77 लाख आवेदन: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फॉर्म-6 के तहत नए मतदाता पंजीकरण के लिए कुल 3,77,987 आवेदन मिले हैं. इनमें गुरुग्राम 39,985 आवेदनों के साथ सबसे आगे रहा. फरीदाबाद से 33,463 और हिसार से 22,001 आवेदन प्राप्त हुए. वहीं चरखी दादरी से 7,095, पंचकूला से 8,786 और नूंह से 9,087 आवेदन आए. 40,162 ने नाम हटाने के लिए भरे फॉर्म: फॉर्म-7 के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 40,162 आवेदन दाखिल किए गए हैं. पानीपत से सबसे ज्यादा 3,600 आवेदन मिले. इसके बाद हिसार से 2,790 और सिरसा से 2,539 आवेदन आए. अधिकारियों के अनुसार इन आवेदनों की जांच और प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सुधार और पता बदलने के 2.14 लाख आवेदन: फॉर्म-8 के तहत 2,14,693 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसका इस्तेमाल मतदाता सूची में विवरण सुधारने, पता बदलने और वोटर आईडी कार्ड बदलने के लिए किया जाता है. कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 14,347 आवेदन आए. गुरुग्राम में 13,767 और जींद में 13,513 आवेदन दर्ज किए गए.