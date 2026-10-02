ETV Bharat / state

हरियाणा SIR में 3.77 लाख नए वोटर आवेदन, 28 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियों का निपटारा, 6 नवंबर को फाइनल सूची

हरियाणा में SIR के तहत 3.77 लाख नए वोटर आवेदन आए. 28 अक्टूबर तक आपत्तियों का निपटारा होगा. 6 नवंबर को फाइनल सूची जारी होगी.

Haryana SIR Over 3.77 Lakh New Voter Applications
हरियाणा SIR में 3.77 लाख नए वोटर आवेदन (प्रतिकात्मक तस्वीर(ANI))
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2026 at 11:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है. ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी. अब प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर तक किया जाएगा और 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.

नए वोटर के लिए 3.77 लाख आवेदन: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फॉर्म-6 के तहत नए मतदाता पंजीकरण के लिए कुल 3,77,987 आवेदन मिले हैं. इनमें गुरुग्राम 39,985 आवेदनों के साथ सबसे आगे रहा. फरीदाबाद से 33,463 और हिसार से 22,001 आवेदन प्राप्त हुए. वहीं चरखी दादरी से 7,095, पंचकूला से 8,786 और नूंह से 9,087 आवेदन आए.

40,162 ने नाम हटाने के लिए भरे फॉर्म: फॉर्म-7 के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 40,162 आवेदन दाखिल किए गए हैं. पानीपत से सबसे ज्यादा 3,600 आवेदन मिले. इसके बाद हिसार से 2,790 और सिरसा से 2,539 आवेदन आए. अधिकारियों के अनुसार इन आवेदनों की जांच और प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

सुधार और पता बदलने के 2.14 लाख आवेदन: फॉर्म-8 के तहत 2,14,693 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसका इस्तेमाल मतदाता सूची में विवरण सुधारने, पता बदलने और वोटर आईडी कार्ड बदलने के लिए किया जाता है. कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 14,347 आवेदन आए. गुरुग्राम में 13,767 और जींद में 13,513 आवेदन दर्ज किए गए.

44.91 लाख नोटिस, 4.34 लाख सुनवाई बाकी: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि, "मैपिंग में गलत जानकारी से संबंधित 44,91,691 नोटिस जारी किए गए थे. इनमें 40,56,716 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 4,34,975 मामलों की सुनवाई अभी बाकी है. फरीदाबाद, करनाल और हिसार में लंबित मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है."

नोटिस मिले तो ERO के पास दस्तावेज लेकर जाएं: ACEO ने मतदाताओं से कहा कि, "नोटिस मिलने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है. संबंधित ERO के पास जाकर सही दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करें और विसंगति को दूर करवाएं." उन्होंने ERO को लंबित सुनवाइयां समय पर पूरी करने और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए.

गलत तरीके से नाम नहीं हटेगा: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए गए कि सुनवाई में अयोग्य पाए जाने वाले मतदाताओं या खारिज किए गए फॉर्म-6 की दोबारा जांच की जाए. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि, "किसी भी मतदाता का नाम अनावश्यक कारण से हटाया नहीं जाएगा."

ये भी पढ़ें:हरियाणा के GST राजस्व में सितंबर में 14% उछाल, छह महीने में नेट SGST संग्रह 26% बढ़ा

TAGGED:

हरियाणा विशेष गहन पुनरीक्षण
HARYANA VOTER LIST
NEW VOTER APPLICATIONS HARYANA
HARYANA ELECTION COMMISSION
HARYANA SIR 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.