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हरियाणा SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, तुरंत चेक करें नाम, नाम छूटा तो 30 अगस्त तक भरें Form-6

हरियाणा SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी ( प्रतीकात्मक तस्वीर(ANI) )

चंडीगढ़: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत शुक्रवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी कर दिया गया. अब प्रदेश के मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हरियाणा की वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर जाकर अपना नाम और अन्य विवरण ऑनलाइन जांच सकते हैं. निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में मौजूद है और सभी जानकारियां सही हैं, तो उसे किसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी. वेबसाइट पर ऐसे करें अपना नाम और डिटेल चेक: मतदाता CEO Haryana की वेबसाइट पर जाकर जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ का चयन कर ड्राफ्ट मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण आसानी से जांचा जा सकता है. निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने रिकॉर्ड का सत्यापन अवश्य कर लें, ताकि अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले किसी भी त्रुटि का सुधार कराया जा सके. 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां: ड्राफ्ट सूची जारी होने के साथ ही 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो वह Form-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है. वहीं यदि किसी मतदाता के विवरण में कोई गलती है, तो Form-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकता है. यदि कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची से हटवाना चाहता है, तो उसके लिए Form-7 उपलब्ध रहेगा. "बिना सुनवाई किसी का नाम नहीं काटा जाएगा": निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. यदि किसी मतदाता को निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ERO) के निर्णय पर आपत्ति है, तो वह 15 दिनों के भीतर जिला स्तर पर अपील कर सकता है. इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान रखा गया है.