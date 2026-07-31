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हरियाणा SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, तुरंत चेक करें नाम, नाम छूटा तो 30 अगस्त तक भरें Form-6

हरियाणा में SIR ड्राफ्ट वोटर सूची जारी कर दी गई है. जिनका नाम छूटा है वो 30 अगस्त तक Form-6 भर सकते हैं.

Haryana SIR Draft Voter List 2026
हरियाणा SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी (प्रतीकात्मक तस्वीर(ANI))
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 31, 2026 at 2:33 PM IST

4 Min Read
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चंडीगढ़: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत शुक्रवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी कर दिया गया. अब प्रदेश के मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हरियाणा की वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर जाकर अपना नाम और अन्य विवरण ऑनलाइन जांच सकते हैं. निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में मौजूद है और सभी जानकारियां सही हैं, तो उसे किसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी.

वेबसाइट पर ऐसे करें अपना नाम और डिटेल चेक: मतदाता CEO Haryana की वेबसाइट पर जाकर जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ का चयन कर ड्राफ्ट मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण आसानी से जांचा जा सकता है. निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने रिकॉर्ड का सत्यापन अवश्य कर लें, ताकि अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले किसी भी त्रुटि का सुधार कराया जा सके.

31 जुलाई से 30 अगस्त तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां: ड्राफ्ट सूची जारी होने के साथ ही 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो वह Form-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है. वहीं यदि किसी मतदाता के विवरण में कोई गलती है, तो Form-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकता है. यदि कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची से हटवाना चाहता है, तो उसके लिए Form-7 उपलब्ध रहेगा.

"बिना सुनवाई किसी का नाम नहीं काटा जाएगा": निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. यदि किसी मतदाता को निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ERO) के निर्णय पर आपत्ति है, तो वह 15 दिनों के भीतर जिला स्तर पर अपील कर सकता है. इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान रखा गया है.

18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी बन सकते हैं वोटर: निर्वाचन विभाग के अनुसार 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र युवा Form-6 भरकर पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं." इसके अलावा जिन लोगों का नाम किसी कारणवश सूची में शामिल नहीं हो पाया या जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया था, वे भी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं.

28 सितंबर तक चलेगी नोटिस और सत्यापन प्रक्रिया: दावे और आपत्तियों के साथ-साथ 28 सितंबर तक नोटिस फेज और उनके निस्तारण की प्रक्रिया भी जारी रहेगी. इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उन मतदाताओं को नोटिस जारी करेंगे, जिनका पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण के रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पाया है या जिनके विवरण में किसी प्रकार की विसंगति सामने आई है. सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

दो करोड़ से अधिक मतदाताओं को बांटे गए थे फॉर्म: एसआईआर अभियान के तहत हरियाणा में 2 करोड़ 6 लाख 55 हजार से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे. इनमें से 1 करोड़ 72 लाख 71 हजार 361 प्रपत्र डिजिटल किए जा चुके हैं, जबकि 38 लाख 84 हजार 568 मतदाताओं के रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो सके. इनमें 13 लाख 75 हजार 278 लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, 7 लाख 66 हजार 205 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, 9 लाख 36 हजार 646 मतदाता अनुपस्थित पाए गए, जबकि 1 लाख 1 हजार 523 लोगों ने किसी कारणवश अपना फॉर्म जमा नहीं कराया.

निर्वाचन विभाग की अपील: निर्वाचन विभाग ने कहा है कि यदि आपका नाम मतदाता सूची में है और सभी विवरण सही हैं तो किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है. यदि नाम छूट गया है तो आवश्यक दस्तावेजों और घोषणा पत्र के साथ Form-6 भरें. यदि किसी जानकारी में त्रुटि है तो Form-8 के माध्यम से संशोधन कराएं. विभाग ने ऑनलाइन सेवाओं के लिए ECINET App का उपयोग करने और सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन या संबंधित DEO एवं ERO कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी है.

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