हरियाणा की वोटर लिस्ट से नाम गायब? घबराएं नहीं, चुनाव आयोग ने दिया एक और मौका, ऐसे जुड़वाएं नाम
Haryana SIR Voter List 2026: हरियाणा वोटर लिस्ट से छूटे पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने का एक और मौका मिला. आयोग ने नई प्रक्रिया बताई.
Published : November 6, 2026 at 8:29 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) के दौरान ड्रॉफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं हो पाने वाले लोगों को चुनाव आयोग ने एक और मौका दिया है. ये सुविधा खासतौर पर उन मतदाताओं के लिए है, जिन्हें पहले ASDD यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट मतदाता के रूप में चिह्नित किया गया था और जिनका इन्युमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग को नहीं मिल पाया था.
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का एक और मौका: चुनाव आयोग ने हरियाणा समेत कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता सिर्फ इसलिए अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाएं क्योंकि वे समय पर अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए.
बूथवार सूची दोबारा जारी होगी: हरियाणा में ऐसे मतदाताओं की बूथवार ASDD सूची दोबारा सार्वजनिक की जाएगी. ये सूची संबंधित मतदान केंद्रों के अलावा पंचायत भवन, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय, बीडीओ और पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी. इसके साथ ही हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ये सूची PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें ये भी बताया जाएगा कि संबंधित मतदाता का नाम ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल क्यों नहीं हो पाया.
फिर जमा कर सकेंगे इन्युमरेशन फॉर्म: जिन लोगों का नाम ड्रॉफ्ट सूची में नहीं है, वे अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान के संबंधित ERO या AERO के पास दोबारा पूरी तरह भरा हुआ इन्युमरेशन फॉर्म जमा कर सकेंगे. आयोग के अनुसार, ऐसे मतदाताओं के लिए ECINET पोर्टल पर आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म फिर से तैयार किए जाएंगे. BLO भी इन मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. जहां मोबाइल नंबर या अन्य संपर्क जानकारी उपलब्ध होगी, वहां फॉर्म WhatsApp, SMS या ई-मेल के जरिए भी भेजे जा सकते हैं.
पुराने वोटर आईडी नंबर से फॉर्म डाउनलोड करने की सुविधा: मतदाता खुद भी चुनाव आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप के जरिए अपना इन्युमरेशन फॉर्म डाउनलोड या भर सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना वही पुराना EPIC यानी वोटर आईडी नंबर डालना होगा, जो नाम हटाए जाने से पहले उनके पास था.
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BLO घर-घर जाकर भी संपर्क करेंगे: चुनाव आयोग ने हरियाणा में BLO को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मतदाताओं को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करें. इसके लिए वे राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLA) के साथ भी समन्वय कर सकते हैं. BLO घर-घर जाकर, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से जानकारी लेकर या उपलब्ध फोन नंबरों के जरिए संबंधित मतदाता से संपर्क करने की कोशिश करेंगे. मतदाता को फॉर्म भरने और जमा करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी.
अगर घर नहीं बदला तो क्या करना होगा? अगर मतदाता उसी जगह रह रहा है, जहां वह पहले रहता था, तो उसे पूरी तरह भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ इन्युमरेशन फॉर्म जमा करना होगा. साथ में ये भी बताना होगा कि वह पहले फॉर्म क्यों जमा नहीं कर पाया था. ये बयान संबंधित ERO, AERO या BLO के पास खुद जाकर या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से जमा किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जाएगी. मतदाता ECINET के जरिए ई-साइन करके अपना फॉर्म जमा कर सकेगा.
हरियाणा में पता बदलने वालों के लिए भी राहत: अगर किसी ASDD मतदाता ने हरियाणा के अंदर ही अपना निवास स्थान बदल लिया है और उसका नाम ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसे अलग से Form-8 जमा करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे व्यक्ति को नए पते और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देते हुए एक बयान के साथ इन्युमरेशन फॉर्म जमा करना होगा. फॉर्म और बयान नए विधानसभा क्षेत्र के संबंधित ERO या AERO के पास जमा करना होगा. इसके साथ पते का प्रमाण भी देना होगा. नए इलाके का BLO भी ऐसे मतदाता की मदद कर सकेगा.
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BLO से सीधे संपर्क करने की सुविधा: अगर किसी मतदाता को अपने BLO से संपर्क करना है, तो वह चुनाव आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप पर उपलब्ध "Book a Call with BLO" सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है. खास बात ये है कि यदि कोई बेघर व्यक्ति है और उसके पास निवास का कोई दस्तावेज नहीं है, तो BLO की ग्राउंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट को निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है.
ERO करेगा फॉर्म की जांच: मतदाताओं से वापस मिलने वाले सभी इन्युमरेशन फॉर्म की जांच संबंधित ERO करेगा. इसमें ये देखा जाएगा कि आवेदक वास्तव में मतदाता बनने की पात्रता रखता है या नहीं, उसका सामान्य निवास कहां है और उसकी अन्य जरूरी जानकारी सही है या नहीं. जरूरत पड़ने पर मौके पर जाकर भी सत्यापन किया जाएगा. जिन आवेदनों को ERO मंजूर करेगा, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अलग से रखा जाएगा. पात्र पाए जाने पर मतदाता को उसका पुराना EPIC नंबर ही वापस दिया जाएगा.
जिन लोगों ने पहले ही Form-6 भर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना: चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी व्यक्ति ने SIR के दौरान अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए पहले ही Form-6 जमा कर दिया है, तो उसे फिर से इन्युमरेशन फॉर्म और अलग बयान जमा करने की जरूरत नहीं है. उसके Form-6 पर सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी.
अंतिम सूची में नाम जुड़ने का ये आखिरी अहम मौका: चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया का व्यापक प्रचार किया जाए. इसके लिए सोशल मीडिया, अखबारों, सरकारी वेबसाइटों और जरूरत पड़ने पर लाउडस्पीकर से प्रचार का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कोई पात्र मतदाता इस मौके से वंचित न रहे. आयोग ने साथ ही साफ किया है कि नाम जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान डुप्लिकेट नाम शामिल न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा. यानी हरियाणा में जिन पात्र मतदाताओं का नाम SIR की ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में किसी वजह से छूट गया है, उनके लिए अब एक और रास्ता खोल दिया गया है. ऐसे लोगों को अपने पुराने वोटर आईडी नंबर के आधार पर इन्युमरेशन फॉर्म जमा कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
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