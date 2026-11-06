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हरियाणा की वोटर लिस्ट से नाम गायब? घबराएं नहीं, चुनाव आयोग ने दिया एक और मौका, ऐसे जुड़वाएं नाम

Haryana SIR Voter List 2026 ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) के दौरान ड्रॉफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं हो पाने वाले लोगों को चुनाव आयोग ने एक और मौका दिया है. ये सुविधा खासतौर पर उन मतदाताओं के लिए है, जिन्हें पहले ASDD यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट मतदाता के रूप में चिह्नित किया गया था और जिनका इन्युमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग को नहीं मिल पाया था.

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का एक और मौका: चुनाव आयोग ने हरियाणा समेत कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता सिर्फ इसलिए अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाएं क्योंकि वे समय पर अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए.