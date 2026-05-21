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हरियाणा में SIR पर आपसे जुड़े हर सवाल का जवाब, ईटीवी भारत पर मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास EXCLUSIVE

चंडीगढ़: हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 15 जून से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. इस बारे में हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास ने जानकारी दी कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी. इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है. सभी राजनीतिक दलों को BLA-1 और BLA-2 नियुक्त कर प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि किसी तरह का विवाद खड़ा न हो.

ईटीवी भारत ने हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी ने SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची, मैपिंग, राजनीतिक दलों की आशंकाओं और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों सहित कई मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी.

मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास से खास बातचीत (ETV Bharat)

सवाल : हरियाणा में SIR को लेकर क्या तैयारी की गई है?

जवाब: हरियाणा में BLO 15 जून से 14 जुलाई तक घर-घर जाकर काम करेंगे. इस दौरान मतदाताओं को फॉर्म दिए जाएंगे. लोग एक फॉर्म भरकर BLO को देंगे और दूसरा रिसीट के तौर पर अपने पास रखेंगे. जिसका फॉर्म BLO के पास पहुंचेगा, उसका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल होगा. राज्य में हर बूथ पर BLO तैनात किए गए हैं और वे पहले से प्री-मैपिंग एक्सरसाइज भी कर चुके हैं. फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा.

सवाल : साल 2002 की मतदाता सूची के आधार पर SIR हो रहा है, ऐसे में शादी के बाद दूसरे जिले में आई महिलाओं का क्या होगा?

जवाब: शुरुआती चरण में ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी. अगर कोई महिला गुरुग्राम में रहती थी और शादी के बाद भिवानी आ गई है तो वह BLO को अपनी पुरानी जानकारी दे सकती है. BLO ECI के रिकॉर्ड में सर्च करेंगे और फिर 2002 की मतदाता सूची के आधार पर उसकी मैपिंग हो जाएगी. प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर न रह जाए.

सवाल : हरियाणा में मतदाताओं की मैपिंग प्रतिशत कम क्यों दिखाई दे रही है?

जवाब: अभी तक राज्य में करीब 64 फीसदी मैपिंग हुई है. मैं मानता हूं कि यह अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम नहीं है. हालांकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला जैसे बड़े शहरों में मैपिंग प्रतिशत कम देखने को मिला है. शहरी क्षेत्रों में माइग्रेशन एक बड़ी वजह हो सकती है. इसके अलावा बड़ी रिहायशी कॉलोनियों में BLO के प्रवेश को लेकर भी दिक्कतें सामने आई हैं. हमने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है और RWA से सहयोग लेने को कहा है ताकि प्रक्रिया को सफल बनाया जा सके. वहीं, ग्रामीण इलाकों में मैपिंग बेहतर रही है. फतेहाबाद जिले में सबसे ज्यादा करीब 86 फीसदी मैपिंग दर्ज की गई है.