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हरियाणा में SIR पर आपसे जुड़े हर सवाल का जवाब, ईटीवी भारत पर मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास EXCLUSIVE

हरियाणा में SIR प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी. प्रदेश चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी ने एसआईआर से जुड़ी जानकारियां दी.

Haryana SIR 2026
हरियाणा में SIR की तैयारी तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 21, 2026 at 4:30 PM IST

5 Min Read
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चंडीगढ़: हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 15 जून से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. इस बारे में हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास ने जानकारी दी कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी. इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है. सभी राजनीतिक दलों को BLA-1 और BLA-2 नियुक्त कर प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि किसी तरह का विवाद खड़ा न हो.

ईटीवी भारत ने हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी ने SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची, मैपिंग, राजनीतिक दलों की आशंकाओं और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों सहित कई मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी.

मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास से खास बातचीत (ETV Bharat)

सवाल : हरियाणा में SIR को लेकर क्या तैयारी की गई है?

जवाब: हरियाणा में BLO 15 जून से 14 जुलाई तक घर-घर जाकर काम करेंगे. इस दौरान मतदाताओं को फॉर्म दिए जाएंगे. लोग एक फॉर्म भरकर BLO को देंगे और दूसरा रिसीट के तौर पर अपने पास रखेंगे. जिसका फॉर्म BLO के पास पहुंचेगा, उसका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल होगा. राज्य में हर बूथ पर BLO तैनात किए गए हैं और वे पहले से प्री-मैपिंग एक्सरसाइज भी कर चुके हैं. फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा.

सवाल : साल 2002 की मतदाता सूची के आधार पर SIR हो रहा है, ऐसे में शादी के बाद दूसरे जिले में आई महिलाओं का क्या होगा?

जवाब: शुरुआती चरण में ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी. अगर कोई महिला गुरुग्राम में रहती थी और शादी के बाद भिवानी आ गई है तो वह BLO को अपनी पुरानी जानकारी दे सकती है. BLO ECI के रिकॉर्ड में सर्च करेंगे और फिर 2002 की मतदाता सूची के आधार पर उसकी मैपिंग हो जाएगी. प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर न रह जाए.

सवाल : हरियाणा में मतदाताओं की मैपिंग प्रतिशत कम क्यों दिखाई दे रही है?

जवाब: अभी तक राज्य में करीब 64 फीसदी मैपिंग हुई है. मैं मानता हूं कि यह अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम नहीं है. हालांकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला जैसे बड़े शहरों में मैपिंग प्रतिशत कम देखने को मिला है. शहरी क्षेत्रों में माइग्रेशन एक बड़ी वजह हो सकती है. इसके अलावा बड़ी रिहायशी कॉलोनियों में BLO के प्रवेश को लेकर भी दिक्कतें सामने आई हैं. हमने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है और RWA से सहयोग लेने को कहा है ताकि प्रक्रिया को सफल बनाया जा सके. वहीं, ग्रामीण इलाकों में मैपिंग बेहतर रही है. फतेहाबाद जिले में सबसे ज्यादा करीब 86 फीसदी मैपिंग दर्ज की गई है.

सवाल : बिहार और पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर विवाद हुए, हरियाणा में इससे बचने के लिए क्या तैयारी है?

जवाब: चुनाव आयोग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है. राजनीतिक दल BLA-1 और BLA-2 नियुक्त करें और प्रशासन के साथ मिलकर काम करें ताकि बाद में कोई विवाद न हो कि कुछ गलत हुआ है. मेरी मतदाताओं से भी समय पर फॉर्म भरने की अपील है. अगर लोग समय पर फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो उनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा.बाद में क्लेम और ऑब्जेक्शन की अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.

सवाल : सोशल मीडिया पर SIR को लेकर फैल रहे विवादों और अफवाहों से कैसे निपटा जाएगा?

जवाब: जिला स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है. हम अपने स्तर पर भी सोशल मीडिया मॉनिटर कर रहे हैं. सभी डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि लोकल स्तर पर डीपीआर टीम के साथ मिलकर काम करें और किसी भी गलत प्रचार का समय रहते समाधान करें. कोशिश यही है कि अफवाहों को बढ़ने से पहले ही रोका जाए ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति न बने.

सवाल : क्या हरियाणा में BLO पर काम का दबाव रहेगा?

जवाब: हरियाणा में शेड्यूल संतुलित रखा गया है. हमारा शेड्यूल न बहुत टाइट है और न ही बहुत कमजोर. BLO को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना तनाव के गंभीरता से काम करें. मेरी तरफ से किसी तरह का दबाव नहीं होगा. BLO को नियमों के तहत समय पर काम पूरा करने के लिए कहा गया है और प्रशासन उनका पूरा सहयोग करेगा.

सवाल : मतदाताओं के लिए आपकी क्या अपील है?

जवाब: मतदाता BLO से फॉर्म लें, उसे सही तरीके से भरें और समय पर जमा जरूर करें. अगर फॉर्म जमा नहीं होगा तो नाम सूची में शामिल नहीं होगा और बाद में अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.लोग समय रहते प्रक्रिया पूरी करें ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

यानी कि हरियाणा में SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग अब पूरी तरह सक्रिय है. प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हैं. आयोग की कोशिश है कि मतदाता सूची पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित तैयार हो.

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