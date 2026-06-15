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पाकिस्तान यात्रा से रोके गए हरियाणा के सिख श्रद्धालु, भारी नाराज़गी के बीच CM के नाम सौंपा ज्ञापन

पाकिस्तान यात्रा से रोके जाने पर हरियाणा के सिख श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर रोष जताया है.

Haryana Sikh pilgrims protest against being stopped from visiting Pakistan
पाकिस्तान यात्रा से रोके गए हरियाणा के सिख श्रद्धालु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 15, 2026 at 8:00 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 8:18 PM IST

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पानीपत : श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की पावन शहीदी दिवस पर पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाने वाले हरियाणा के सिख श्रद्धालुओं को अनुमति न मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस मुद्दे को लेकर शिरोमणि अकाली दल (हरियाणा) और सिख समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर रोष जताया. प्रतिनिधियों ने मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो.

"हरियाणा सरकार की लापरवाही" : सिख संगठनों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाना था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर समन्वय की कमी और लापरवाही के कारण श्रद्धालुओं को सीमा पर रोक दिया गया. इससे सिख समाज में भारी नाराजगी है. शिरोमणि अकाली दल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार हरकेश सिंह ने आरोप लगाया कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सभी आवश्यक दस्तावेज और श्रद्धालुओं की जानकारी समय पर संबंधित विभागों तथा पाकिस्तान हाई कमीशन को भेज दी थी. श्रद्धालुओं को वैध वीजा भी जारी हो चुके थे, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से समय पर आवश्यक स्वीकृति और सूची संबंधित एजेंसियों तक नहीं पहुंचाई गई. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को अटारी बॉर्डर पर रोक दिया गया और उन्हें बार-बार ये कहकर इंतजार करवाया गया कि ऊपर से अनुमति आने वाली है, जबकि सभी श्रद्धालुओं का पुलिस सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका था. उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही का मामला है.

पाकिस्तान यात्रा से रोके गए हरियाणा के सिख श्रद्धालु (ETV Bharat)

दोषियों पर कार्रवाई की मांग : हरकेश सिंह ने कहा कि ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिसमें जिन अधिकारियों की लापरवाही से श्रद्धालुओं की सूची समय पर नहीं भेजी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. भविष्य में हरियाणा के सिख श्रद्धालुओं को ऐसी परेशानी न हो, इसकी गारंटी दी जाए. हरियाणा सरकार इस घटना पर सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करे. उन्होंने कहा कि 21 जून को महाराजा रणजीत सिंह की बरसी और नवंबर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर भी श्रद्धालुओं के जत्थे पाकिस्तान जाएंगे. ऐसे में सरकार को अभी से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए.

सिख समाज की भावनाओं से जुड़ा मामला : हरकेश सिंह ने कहा कि देश के विभाजन के बाद से सिख श्रद्धालु नियमित रूप से पाकिस्तान स्थित अपने पवित्र गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाते रहे हैं. विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार प्रशासनिक असफलता का खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा. शिरोमणि अकाली दल की नेता बीबी शशि कौर खालसा ने कहा कि यदि हरियाणा सरकार समय पर आवश्यक अनुमति और समन्वय सुनिश्चित करती तो श्रद्धालुओं को यह दिन नहीं देखना पड़ता. उन्होंने कहा कि गुरुधामों के दर्शन करना सिख समाज की आस्था का विषय है और जब श्रद्धालुओं को अंतिम समय में रोका जाता है तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में दुख और आक्रोश पैदा होता है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों से ये चूक हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए

Haryana Sikh pilgrims protest against being stopped from visiting Pakistan
सिख संगठनों ने जताया विरोध (ETV Bharat)

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Last Updated : June 15, 2026 at 8:18 PM IST

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