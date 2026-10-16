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हरियाणा को स्वीडन से मिला 4,000 करोड़ के निवेश का बूस्टर, गुरुग्राम-स्टॉकहोम मिलकर संवारेंगे शहर, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते

हरियाणा को स्वीडन से मिला 4,000 करोड़ के निवेश का बूस्टर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वीडन दौरे के दौरान प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए कुल 4,000 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए. इस पहल का उद्देश्य हरियाणा के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देना तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कारोबारी संबंध मजबूत करना है. दौरे के दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे.

3,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर सहमति: मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप 3,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी. इन प्रस्तावों को प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास के नए अवसर तैयार करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने से हरियाणा की निवेश क्षमता को और मजबूती मिल सकती है.