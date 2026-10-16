हरियाणा को स्वीडन से मिला 4,000 करोड़ के निवेश का बूस्टर, गुरुग्राम-स्टॉकहोम मिलकर संवारेंगे शहर, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वीडन दौरे में 4,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है. इससे रोजगार की उम्मीदें बढ़ी है.
Published : October 16, 2026 at 1:44 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वीडन दौरे के दौरान प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए कुल 4,000 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए. इस पहल का उद्देश्य हरियाणा के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देना तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कारोबारी संबंध मजबूत करना है. दौरे के दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे.
3,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर सहमति: मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप 3,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी. इन प्रस्तावों को प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास के नए अवसर तैयार करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने से हरियाणा की निवेश क्षमता को और मजबूती मिल सकती है.
रिटेल और वेयरहाउसिंग में 1,000 करोड़ का निवेश: रिटेल और वेयरहाउसिंग सेक्टर में भी 1,000 करोड़ रुपये के एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए. इससे आधुनिक भंडारण सुविधाओं के विकास, रिटेल नेटवर्क के विस्तार और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को बेहतर बनाने की संभावनाएं हैं. इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से संबंधित कारोबारों में गतिविधियां तेज होने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP के स्वीडन दौरे के दौरान हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ₹4,000 करोड़ के LOI पर हस्ताक्षर किए गए। गुरुग्राम और स्टॉकहोम के बीच City-to-City Collaboration के साथ ₹3,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तथा रिटेल और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में ₹1,000 करोड़ के LOI पर सहमति बनी। हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, स्वीडिश कंपनियों के माध्यम से हरियाणा के कुशल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। #Haryana #Sweden #InvestInHaryana #MakeInIndia— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 16, 2026
गुरुग्राम और स्टॉकहोम के बीच शहरी सहयोग: दौरे का एक प्रमुख आकर्षण गुरुग्राम और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के बीच सिटी-टू-सिटी सहयोग समझौता रहा. इसके तहत दोनों शहर तकनीकी नवाचार, स्मार्ट सिटी समाधान, सतत शहरी विकास और ज्ञान के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे. इस साझेदारी से गुरुग्राम को अंतरराष्ट्रीय अनुभव और आधुनिक शहरी प्रबंधन के तरीकों से सीखने का अवसर मिल सकता है.
कुशल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर: हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग बढ़ने से प्रदेश के कुशल युवाओं के लिए भी संभावनाएं खुलेंगी. स्वीडिश कंपनियों के माध्यम से रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर विकसित करने पर जोर रहेगा. इससे युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप अपनी क्षमताएं विकसित करने में मदद मिल सकती है.
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