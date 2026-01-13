लोहड़ी पर हरियाणा ठिठुरा: घनी धुंध में थमी रफ्तार, 5 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, जानें किस दिन बदलेगा मौसम का मिजाज
लोहड़ी पर हरियाणा में घनी धुंध और कड़ाके की ठंड है. इस बीच मौसम विभाग ने कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है.
January 13, 2026
चंडीगढ़/रेवाड़ी/अंबाला:हरियाणा में लोहड़ी के पर्व पर ठंड और घनी धुंध ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया. राज्य के कई जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी जीरो तक पहुंच गई. करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और गुरुग्राम में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई. कई स्थानों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहा.
5 जिलों में सीवियर कोल्ड डे का रेड अलर्ट:मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूंह जिलों में सीवियर कोल्ड डे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में अत्यंत घना कोहरा, बेहद कम दृश्यता और पाला गिरने की आशंका जताई गई है. खासतौर पर दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम हरियाणा में हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं, जहां खुले खेतों में पाला जमने की संभावना से किसान भी चिंतित नजर आ रहे हैं.
सोनीपत सबसे ठंडा: आईएमडी की मानें तो मंगलवार सुबह हरियाणा का सबसे ठंडा जिला सोनीपत रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा हिसार में 1.5, नारनौल में 1.8, जबकि करनाल और महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है, जिससे ठंड का असर और तेज हो गया है.
19 जनवरी के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार हरियाणा में 16 जनवरी तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा. इस दौरान उत्तर-पश्चिम से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे रात का तापमान और गिर सकता है. 16 और 19 जनवरी की रात दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं. 17 और 18 जनवरी को आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि 19 जनवरी के बाद राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है.
कोहरे और ठंड का असर, सावधानी जरूरी: मौसम विभाग ने इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट के तहत चेतावनी जारी की है कि घने कोहरे के कारण सड़क यातायात और विमान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से फ्लू, नाक बहना और फ्रॉस्ट बाइट जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लोगों को गर्म कपड़े पहनने, गर्म तरल पदार्थ पीने और विटामिन-सी युक्त फल खाने की सलाह दी गई है. कोहरे में वाहन चलाते समय फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और हीटर का प्रयोग करते समय पर्याप्त वेंटिलेशन जरूर रखें.
रेवाड़ी में कड़ाके की ठंड, 8 साल का टूटा रिकॉर्ड: बात अगर रेवाड़ी की करें तो रेवाड़ी जिले में ठंड ने बीते 8 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. भीषण सर्दी और कोहरे के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, जबकि फसलों पर पाला जमने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. सोमवार को जिले का न्यूनतम तापमान गिरकर -1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे गाड़ियों के शीशों पर भी बर्फ जम गई. सरसों की फसलों पर पाले की सफेद चादर बिछी नजर आई. कड़ाके की ठंड के कारण लोग दिनभर रजाइयों में दुबके रहते हैं या अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं रेलवे स्टेशन जैसे खुले स्थानों पर लोग ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं.
फसलों पर पाले का असर: रेवाड़ी में रविवार को न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सोमवार को और गिर गया. लगातार पड़ रही ठंड और पाले से सरसों, मटर, सब्जी और फूलों की फसलों को नुकसान की आशंका है. हालांकि खंड कृषि अधिकारी डॉ. अनिल यादव ने बताया कि, "अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच 8 से 10 डिग्री का अंतर लंबे समय तक रहने पर फसलों को नुकसान हो सकता है, लेकिन फिलहाल जिले में किसी नुकसान की सूचना नहीं है. ऐसे में फसलों में नमी बनाए रखने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें."
घने कोहरे से विजिबिलिटी घटी, रफ्तार पर लगा ब्रेक: बात अगर अंबाला की करें तो अंबाला में आज एक बार फिर घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई. कम दृश्यता के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. घने कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है. पिछले कई दिनों से जारी कोहरे और पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.
ठंड से जनजीवन प्रभावित, किसानों को मिला फायदा: तापमान गिरने से ठंड और बढ़ गई है. रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि दिन का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कड़ाके की ठंड से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं. गेहूं की फसल के लिए ठंड और कोहरा फायदेमंद माना जा रहा है और इससे पैदावार बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि बारिश न होने और सूखी ठंड के कारण कुछ फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है, खासकर टमाटर की फसल पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है.
