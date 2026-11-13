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गुरुग्राम में अब नहीं भरेगा बारिश का पानी! हरियाणा सरकार ने तय की डेडलाइन, ड्रेनेज सिस्टम की खामियों की होगी जांच

गुरुग्राम में अब नहीं भरेगा बारिश का पानी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़/गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में हर मानसून के दौरान होने वाली जलभराव और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने जिला प्रशासन को 31 दिसंबर 2026 तक बाढ़ प्रबंधन की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके तहत शहर के ड्रेनेज सिस्टम की खामियों की जांच होगी, जलभराव वाले इलाकों की पहचान की जाएगी और समस्या के स्थायी समाधान तलाशे जाएंगे. खास बात यह है कि सरकार गुरुग्राम में हैदराबाद के बाढ़ प्रबंधन मॉडल को अपनाने की संभावनाएं भी तलाश रही है.

31 दिसंबर तक तैयार करना होगा सिटी एक्शन प्लान: राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने गुरुग्राम के उपायुक्त को बाढ़ प्रबंधन की कार्ययोजना तय समय में तैयार कराने के निर्देश दिए हैं. इसमें बाढ़ से बचाव के लिए स्पष्ट लक्ष्य, अलग-अलग चरण और समयबद्ध कार्रवाई शामिल होगी. सरकार चाहती है कि यह योजना केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें प्रत्येक समस्या के समाधान और उसे पूरा करने की समय-सीमा भी निर्धारित हो.

जलभराव वाले हॉटस्पॉट की होगी पहचान: सरकार ने अधिकारियों को गुरुग्राम के उन स्थानों की पहचान करने को कहा है, जहां बारिश के दौरान सबसे ज्यादा जलभराव होता है. इन हॉटस्पॉट का निरीक्षण कर पानी जमा होने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा. इसमें नालों की रुकावट, अपर्याप्त जल निकासी और स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइन में मौजूद खामियों की जांच शामिल होगी. अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि किन इलाकों में मौजूदा व्यवस्था बारिश के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त नहीं है. केवल पानी निकालने से नहीं चलेगा काम: सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी बाढ़ प्रबंधन का मतलब केवल बारिश के बाद सड़कों से पानी निकालना नहीं होना चाहिए. इसके बजाय जलभराव के मूल कारणों को दूर करना जरूरी है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश में कहा गया है कि शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक 'सिटी एक्शन प्लान' तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य, पड़ाव और समयबद्ध कदम शामिल होंगे. इसके तहत वर्षा जल प्रबंधन को बेहतर बनाने और मौजूदा ड्रेनेज व्यवस्था की कमियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. गुरुग्राम में लागू हो सकता है हैदराबाद मॉडल: हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को यह अध्ययन करने का निर्देश दिया है कि क्या हैदराबाद के बाढ़ प्रबंधन मॉडल को गुरुग्राम में भी लागू किया जा सकता है. इस मॉडल के तहत एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाने और शहर की झीलों तथा अन्य जल निकायों को आपस में जोड़ने जैसे विकल्पों पर विचार होगा. जिला प्रशासन यह आकलन करेगा कि गुरुग्राम की भौगोलिक परिस्थितियों और मौजूदा बुनियादी ढांचे के हिसाब से यह मॉडल कितना व्यावहारिक है. इसका उद्देश्य बारिश के पानी का बेहतर प्रबंधन करना और जलभराव की आशंका को कम करना है. बाढ़ रोकने वाली परियोजनाओं के लिए मिलेगा फंड: सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है. जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह बाढ़ रोकने वाली परियोजनाओं के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (State Disaster Mitigation Fund) के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशे. इसके लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजने होंगे. इसके अलावा, शहरी बाढ़ के कारणों की तकनीकी जांच और व्यावहारिक समाधान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) से भी सहयोग मांगा गया है.