गुरुग्राम में अब नहीं भरेगा बारिश का पानी! हरियाणा सरकार ने तय की डेडलाइन, ड्रेनेज सिस्टम की खामियों की होगी जांच
Gurugram Flood Management Plan: हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में जलभराव रोकने के लिए 31 दिसंबर तक व्यापक योजना, ड्रेनेज जांच के निर्देश दिए.
Published : November 13, 2026 at 11:51 AM IST
चंडीगढ़/गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में हर मानसून के दौरान होने वाली जलभराव और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने जिला प्रशासन को 31 दिसंबर 2026 तक बाढ़ प्रबंधन की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके तहत शहर के ड्रेनेज सिस्टम की खामियों की जांच होगी, जलभराव वाले इलाकों की पहचान की जाएगी और समस्या के स्थायी समाधान तलाशे जाएंगे. खास बात यह है कि सरकार गुरुग्राम में हैदराबाद के बाढ़ प्रबंधन मॉडल को अपनाने की संभावनाएं भी तलाश रही है.
31 दिसंबर तक तैयार करना होगा सिटी एक्शन प्लान: राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने गुरुग्राम के उपायुक्त को बाढ़ प्रबंधन की कार्ययोजना तय समय में तैयार कराने के निर्देश दिए हैं. इसमें बाढ़ से बचाव के लिए स्पष्ट लक्ष्य, अलग-अलग चरण और समयबद्ध कार्रवाई शामिल होगी. सरकार चाहती है कि यह योजना केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें प्रत्येक समस्या के समाधान और उसे पूरा करने की समय-सीमा भी निर्धारित हो.
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम की जल निकासी (ड्रेनेज) समस्याओं की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, जिला प्रशासन को 31 दिसंबर, 2026 तक बाढ़ प्रबंधन की एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. @sumitamisra ने बताया कि गुरुग्राम के उपायुक्त को बाढ़ से बचाव के उपायों के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नागरिक निकायों, विकास प्राधिकरणों, इंजीनियरिंग विभागों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे बाढ़ प्रभावित विशिष्ट स्थानों (हॉटस्पॉट्स) की पहचान करें और पानी जमा होने के सटीक कारणों की जांच करें। #Haryana #Gurugram #FloodManagement— DPR Haryana (@DiprHaryana) November 12, 2026
जलभराव वाले हॉटस्पॉट की होगी पहचान: सरकार ने अधिकारियों को गुरुग्राम के उन स्थानों की पहचान करने को कहा है, जहां बारिश के दौरान सबसे ज्यादा जलभराव होता है. इन हॉटस्पॉट का निरीक्षण कर पानी जमा होने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा. इसमें नालों की रुकावट, अपर्याप्त जल निकासी और स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइन में मौजूद खामियों की जांच शामिल होगी. अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि किन इलाकों में मौजूदा व्यवस्था बारिश के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त नहीं है.
केवल पानी निकालने से नहीं चलेगा काम: सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी बाढ़ प्रबंधन का मतलब केवल बारिश के बाद सड़कों से पानी निकालना नहीं होना चाहिए. इसके बजाय जलभराव के मूल कारणों को दूर करना जरूरी है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश में कहा गया है कि शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक 'सिटी एक्शन प्लान' तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य, पड़ाव और समयबद्ध कदम शामिल होंगे. इसके तहत वर्षा जल प्रबंधन को बेहतर बनाने और मौजूदा ड्रेनेज व्यवस्था की कमियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
गुरुग्राम में लागू हो सकता है हैदराबाद मॉडल: हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को यह अध्ययन करने का निर्देश दिया है कि क्या हैदराबाद के बाढ़ प्रबंधन मॉडल को गुरुग्राम में भी लागू किया जा सकता है. इस मॉडल के तहत एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाने और शहर की झीलों तथा अन्य जल निकायों को आपस में जोड़ने जैसे विकल्पों पर विचार होगा. जिला प्रशासन यह आकलन करेगा कि गुरुग्राम की भौगोलिक परिस्थितियों और मौजूदा बुनियादी ढांचे के हिसाब से यह मॉडल कितना व्यावहारिक है. इसका उद्देश्य बारिश के पानी का बेहतर प्रबंधन करना और जलभराव की आशंका को कम करना है.
बाढ़ रोकने वाली परियोजनाओं के लिए मिलेगा फंड: सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है. जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह बाढ़ रोकने वाली परियोजनाओं के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (State Disaster Mitigation Fund) के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशे. इसके लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजने होंगे. इसके अलावा, शहरी बाढ़ के कारणों की तकनीकी जांच और व्यावहारिक समाधान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) से भी सहयोग मांगा गया है.
बारिश में जाम से निपटने के लिए बनेंगी SOP: गुरुग्राम में बारिश के दौरान जलभराव के साथ ट्रैफिक जाम की समस्या भी गंभीर हो जाती है. इसे देखते हुए सरकार ने मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इनका उद्देश्य बारिश के दिनों में बाढ़ के प्रभाव को कम करना और यातायात को सुचारु बनाए रखना है. पुलिस महानिदेशक को संबंधित अधिकारियों से इन प्रक्रियाओं को तैयार कराने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग देने को कहा गया है. इससे जलभराव वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन और आपातकालीन कार्रवाई को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.
नगर निगम से लेकर जीएमडीए तक की तय होगी जिम्मेदारी: गुरुग्राम के उपायुक्त को विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसमें गुरुग्राम नगर निगम (MCG), गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग शामिल हैं. गुरुग्राम के मंडलायुक्त और जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्त को बाढ़ बचाव उपायों के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने को कहा है.
डिजिटल व्यवस्था होगी मजबूत: सरकार ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आपातकालीन संसाधनों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित मैपिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं. इससे आपदा के समय अधिकारियों को जरूरी संसाधनों, सुविधाओं और संबंधित स्थानों की जानकारी तुरंत मिल सकेगी. डिजिटल मैपिंग के जरिए आपातकालीन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की योजना है.
सचेत एप और आपदा मित्रों की ली जाएगी मदद: डॉ. सुमिता मिश्रा ने प्रशासन को 'सचेत' (SACHET) एप्लिकेशन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपदा संबंधी चेतावनियां समय पर लोगों तक पहुंच सकें. इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों, उपकरणों और प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी. आपातकालीन तैयारियों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, जैसे आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र को भी शामिल किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि गुरुग्राम में बाढ़ की समस्या का समाधान केवल तात्कालिक राहत तक सीमित न रहे, बल्कि बेहतर योजना, तकनीक, विभागीय समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए शहर को शहरी बाढ़ के खतरे से सुरक्षित बनाया जा सके.
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