हरियाणा में सड़क की शिकायतों पर 10 दिन में होगा एक्शन, CM सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने म्हारी सड़क ऐप पर दर्ज सड़क मरम्मत शिकायतों का 10 दिनों में समाधान करने के निर्देश दिए.
Published : October 12, 2026 at 9:20 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में सड़कों की मरम्मत से जुड़ी शिकायतों का समाधान अब 10 दिन के भीतर करना होगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि म्हारी सड़क एप पर मिलने वाली शिकायतों को लंबित न रखा जाए और निर्धारित समय में उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए. सड़क निर्माण की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी अधिकारी की निगरानी में बनी सड़क समय से पहले खराब होती है और जांच में उसकी लापरवाही सामने आती है, तो उसके प्रदर्शन को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सचिवालय में म्हारी सड़क एप और विभिन्न विभागों के अधीन सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए.
सड़क निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "सड़क निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाना चाहिए." उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में टाइलों के बजाय आरसीसी या तारकोल का इस्तेमाल किया जाए. पंचायत विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) सहित सभी संबंधित विभागों की सड़कें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनाई जाएं. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी और निगरानी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. समय से पहले सड़क खराब होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
हरियाणा में सड़क मरम्मत की शिकायतों का 10 दिन के भीतर होगा समाधान! हरियाणा में सड़कों की मरम्मत से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए 10 दिन की समय-सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘म्हारी सड़क’ ऐप पर प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित करें। कोई भी शिकायत लंबित न रहे और सड़कों की मरम्मत का कार्य तय समय में पूरा हो। #Haryana #NayabSinghSaini #MhariSadak #GoodGovernance— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 11, 2026
घटिया निर्माण की शिकायत के लिए जारी होंगे मोबाइल नंबर: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के दौरान अनियमितता या घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत दर्ज कराने के लिए संबंधित विभाग का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया जाए. इससे लोग निर्माण कार्य के दौरान ही गड़बड़ी की सूचना अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे. वहीं, सड़क खराब होने या उसकी मरम्मत की जरूरत से जुड़ी शिकायतें म्हारी सड़क एप पर दर्ज कराई जा सकेंगी. इन शिकायतों का 10 दिन में समाधान करना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य निर्माण कार्य में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करना है.
निर्माण स्थल पर बोर्ड लगाना होगा अनिवार्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण स्थलों पर ऐसे सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर निर्माण एजेंसी का नाम, सड़क निर्माण पूरा होने की तारीख, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) यानी दोष दायित्व अवधि और संबंधित अधिकारियों के नाम व मोबाइल नंबर दर्ज हों. इससे लोगों को सड़क निर्माण की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी और अधिकारियों की जानकारी मिल सकेगी. साथ ही, निर्माण पूरा होने के बाद सड़क की देखभाल और मरम्मत से जुड़ी जिम्मेदारी तय करने में भी आसानी होगी.
हर जिले में बनेगी मॉडल रोड, गुरुग्राम में 10 आइकोनिक सड़कें: बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल रोड विकसित की जा रही है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 18 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर रोड मार्किंग, किनारों की लाइन और मोड़ों को बेहतर बनाया जाए. गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे शहरों में सड़कों के सौंदर्यकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए. अधिकारियों के अनुसार, गुरुग्राम में 10 आइकोनिक सड़कें विकसित की जाएंगी. इन पर स्मार्ट लाइटें, स्ट्रीट फर्नीचर और हरियाली के साथ नो-स्मोकिंग जोन, दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर तथा डिस्प्ले के माध्यम से जागरूकता संदेश जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
63,621 किलोमीटर सड़कों की जीआईएस मैपिंग पूरी: बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में करीब 63,621.53 किलोमीटर सड़कों की जीआईएस मैपिंग पूरी हो चुकी है. इस व्यवस्था को एसडीओ और जूनियर इंजीनियर (जेई) स्तर तक जोड़ा गया है, ताकि सड़क से संबंधित शिकायत सीधे उस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंच सके. इससे शिकायतों की निगरानी करने और कार्रवाई में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने एचएसआईआईडीसी और एचएसवीपी के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि उनके अधीन क्षेत्रों में सड़कें खराब हालत में न रहें. सेक्टरों की सड़कों पर मार्किंग, पट्टियों और रंग-रोगन सहित सौंदर्यकरण का ध्यान रखा जाए.
बरसात से पहले पूरी होंगी जरूरी प्रक्रियाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के कारण सड़क निर्माण और सुधार कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए टेंडर और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जाएं. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर ध्यान दें. विभिन्न विभागों के अधीन सड़कों की समीक्षा के दौरान पीडब्ल्यूडी, एचएसएएमबी, पंचायत विभाग, एफएमडीए, जीएमडीए, एसएमडीए, पीएमडीए, एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी और शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबी) की सड़कों की स्थिति पर चर्चा की गई. म्हारी सड़क एप पर इन विभागों से संबंधित मिली शिकायतों की भी समीक्षा हुई. लापरवाही सामने आने वाले मामलों में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए.
कॉलोनियों की सड़कों की मरम्मत कराएंगे कॉलोनाइजर: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कॉलोनाइजरों द्वारा विकसित कॉलोनियों में सड़कों की देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित कॉलोनाइजर की होगी. यदि म्हारी सड़क एप पर सड़क खराब होने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित कॉलोनाइजर को मरम्मत करवानी होगी. अगर वह ऐसा नहीं करता, तो विभाग अपने स्तर पर मरम्मत कार्य करवाकर उसका खर्च कॉलोनाइजर से वसूल करेगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य कॉलोनियों में सड़क संबंधी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना और जिम्मेदार पक्ष की जवाबदेही तय करना है.
पुलों के पास लगाए जाएंगे जागरूकता संदेश: बैठक में प्रदेश के प्रमुख पुलों के आसपास जागरूकता संबंधी स्लोगन लगाने पर भी चर्चा हुई. यहां बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, शिक्षा और अन्य सामाजिक विषयों से जुड़े संदेश लगाए जाएंगे. इसके साथ ही कीटनाशकों के बेवजह और अंधाधुंध इस्तेमाल के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया जाएगा. इन संदेशों के माध्यम से सड़क से गुजरने वाले लोगों तक सामाजिक और पर्यावरण संबंधी विषयों की जानकारी पहुंचाने की योजना है.
7,352 किलोमीटर सड़कों के सुधार कार्य मंजूर: बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान प्रदेश में 7,352.26 किलोमीटर लंबाई की कुल 6,593 सड़कों के सुधार कार्य मंजूर किए गए हैं. इनमें से 769.35 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है, जबकि 1,347.14 किलोमीटर पर काम जारी है. बाकी कार्यों को भी तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए. इस दौरान विभिन्न विभागों के अधीन कुल 63,621.53 किलोमीटर सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई.
समय पर शिकायतों का समाधान करना होगा आसान: बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर राजीव यादव ने कहा कि, "म्हारी सड़क एप और जीआईएस मैपिंग से सड़क संबंधी शिकायतों को सही अधिकारी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. इस व्यवस्था से शिकायतों पर नजर रखना और समय पर कार्रवाई करना आसान होगा. सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान देने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल से लोगों को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराई जा सकेंगी. इससे प्रदेश के शहरों और गांवों में आवागमन भी अधिक सुविधाजनक होगा."
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