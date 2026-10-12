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हरियाणा में सड़क की शिकायतों पर 10 दिन में होगा एक्शन, CM सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हरियाणा में सड़क की शिकायतों पर 10 दिन में होगा एक्शन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में सड़कों की मरम्मत से जुड़ी शिकायतों का समाधान अब 10 दिन के भीतर करना होगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि म्हारी सड़क एप पर मिलने वाली शिकायतों को लंबित न रखा जाए और निर्धारित समय में उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए. सड़क निर्माण की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी अधिकारी की निगरानी में बनी सड़क समय से पहले खराब होती है और जांच में उसकी लापरवाही सामने आती है, तो उसके प्रदर्शन को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सचिवालय में म्हारी सड़क एप और विभिन्न विभागों के अधीन सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए.

सड़क निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "सड़क निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाना चाहिए." उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में टाइलों के बजाय आरसीसी या तारकोल का इस्तेमाल किया जाए. पंचायत विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) सहित सभी संबंधित विभागों की सड़कें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनाई जाएं. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी और निगरानी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. समय से पहले सड़क खराब होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी.

घटिया निर्माण की शिकायत के लिए जारी होंगे मोबाइल नंबर: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के दौरान अनियमितता या घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत दर्ज कराने के लिए संबंधित विभाग का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया जाए. इससे लोग निर्माण कार्य के दौरान ही गड़बड़ी की सूचना अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे. वहीं, सड़क खराब होने या उसकी मरम्मत की जरूरत से जुड़ी शिकायतें म्हारी सड़क एप पर दर्ज कराई जा सकेंगी. इन शिकायतों का 10 दिन में समाधान करना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य निर्माण कार्य में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करना है. निर्माण स्थल पर बोर्ड लगाना होगा अनिवार्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण स्थलों पर ऐसे सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर निर्माण एजेंसी का नाम, सड़क निर्माण पूरा होने की तारीख, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) यानी दोष दायित्व अवधि और संबंधित अधिकारियों के नाम व मोबाइल नंबर दर्ज हों. इससे लोगों को सड़क निर्माण की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी और अधिकारियों की जानकारी मिल सकेगी. साथ ही, निर्माण पूरा होने के बाद सड़क की देखभाल और मरम्मत से जुड़ी जिम्मेदारी तय करने में भी आसानी होगी. हर जिले में बनेगी मॉडल रोड, गुरुग्राम में 10 आइकोनिक सड़कें: बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल रोड विकसित की जा रही है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 18 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर रोड मार्किंग, किनारों की लाइन और मोड़ों को बेहतर बनाया जाए. गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे शहरों में सड़कों के सौंदर्यकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए. अधिकारियों के अनुसार, गुरुग्राम में 10 आइकोनिक सड़कें विकसित की जाएंगी. इन पर स्मार्ट लाइटें, स्ट्रीट फर्नीचर और हरियाली के साथ नो-स्मोकिंग जोन, दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर तथा डिस्प्ले के माध्यम से जागरूकता संदेश जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. 63,621 किलोमीटर सड़कों की जीआईएस मैपिंग पूरी: बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में करीब 63,621.53 किलोमीटर सड़कों की जीआईएस मैपिंग पूरी हो चुकी है. इस व्यवस्था को एसडीओ और जूनियर इंजीनियर (जेई) स्तर तक जोड़ा गया है, ताकि सड़क से संबंधित शिकायत सीधे उस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंच सके. इससे शिकायतों की निगरानी करने और कार्रवाई में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने एचएसआईआईडीसी और एचएसवीपी के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि उनके अधीन क्षेत्रों में सड़कें खराब हालत में न रहें. सेक्टरों की सड़कों पर मार्किंग, पट्टियों और रंग-रोगन सहित सौंदर्यकरण का ध्यान रखा जाए.