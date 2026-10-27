गुजरात में लगा हरियाणा का जैकपॉट, 12 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, सैनी बोले - युवाओं को मिलेगा रोजगार
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की गुजरात यात्रा के पहले दिन हरियाणा को 12,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले.
Published : October 27, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 10:37 PM IST
चंडीगढ़ : एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गुजरात यात्रा के पहले दिन हरियाणा को लगभग 12,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. यह औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
कंपनियों के साथ समझौते : प्रमुख क्षेत्रों की विभिन्न कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं. इससे हरियाणा के औद्योगिक इकोसिस्टम में निवेशकों का बढ़ता भरोसा और निवेश आकर्षित करने तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों का पता चलता है. बयान में कहा गया है कि सैनी ने दो दिवसीय यात्रा के लिए गुजरात गए एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. इस दौरान उन्होंने कई कंपनियों के संस्थापकों, प्रबंध निदेशकों (MDs) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. इन चर्चाओं में हरियाणा में मौजूदा कारोबारी कामकाज का विस्तार करने, नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और निवेश के नए अवसरों की तलाश करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद थे.
आज गुजरात दौरे के पहले दिन लगभग ₹12,000 करोड़ के निवेश समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। ✍️ डिफेंस टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, वेस्ट-टू-एनर्जी, औद्योगिक मशीनरी, सौर ऊर्जा और कॉस्मेटिक निर्माण जैसे क्षेत्रों में हुए ये समझौते हरियाणा में औद्योगिक विकास को नई गति देंगे। 📈 🤝 हमारा लक्ष्य निवेश को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से हरियाणा को प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश केंद्र बनाना है।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 27, 2026
12000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव : यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में रक्षा वस्त्र (डिफेंस टेक्सटाइल) क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये, तकनीकी वस्त्र (टेक्निकल टेक्सटाइल) क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये और औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश शामिल हैं. इसके अलावा, सौर ऊर्जा और कॉस्मेटिक निर्माण में 400 करोड़ रुपये, तथा 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचरे से ऊर्जा) क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए भी समझौते हुए हैं.
हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल समिट : सैनी ने निवेशकों और उद्यमियों को पूरा समर्थन देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेश आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार करने में आसानी) को और बेहतर बनाने तथा निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. सरकार उद्योगों की स्थापना और विस्तार में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए एक प्रगतिशील नीतिगत ढांचा, मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचा, बेहतर कनेक्टिविटी और 'सिंगल-विंडो' सिस्टम के जरिए जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सैनी ने कहा कि निवेश और औद्योगिक विकास को आसान बनाने के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समयबद्ध तरीके से मंजूरी देने और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों को अप्रैल 2027 में राज्य में आयोजित होने वाले 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल समिट' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया.
निवेश से युवाओं को मिलेगा रोजगार : इन समझौता ज्ञापनों (MoUs) को हरियाणा के औद्योगिक आधार को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित निवेश सहायक उद्योगों (ancillary industries) के विकास को बढ़ावा देंगे, नई व्यावसायिक साझेदारियों को जन्म देंगे और राज्य की औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करेंगे. उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों के लागू होने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और राज्य के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है.
प्रवासी मिलन समारोह में पहुंचे सैनी : गुजरात दौरे के दौरान, सैनी ने मंगलवार को सूरत में आयोजित 'प्रवासी मिलन समारोह' में हरियाणा के प्रवासी उद्यमियों और गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. उन्होंने कहा कि हरियाणा के वे प्रवासी उद्यमी, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, उद्यमशीलता की भावना और दूरदृष्टि के दम पर गुजरात में सफलता हासिल की है, उन्होंने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. सैनी ने कहा कि हरियाणा और गुजरात के बीच संबंध केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये दोनों राज्यों की सांस्कृतिक विरासत, मेहनती स्वभाव और राष्ट्र-निर्माण के प्रति साझा प्रतिबद्धता से भी जुड़े हैं.
सहयोग की काफी संभावनाएं : सैनी ने कहा कि ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं. गुजरात में स्थापित व्यवसायों का हरियाणा में विस्तार करना, नई उत्पादन इकाइयां लगाना, और गोदामों तथा तकनीकी सुविधाओं का विकास करना दोनों राज्यों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग, और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के प्रबंध निदेशक विनय प्रताप सिंह भी मौजूद थे.
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