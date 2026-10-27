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गुजरात में लगा हरियाणा का जैकपॉट, 12 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, सैनी बोले - युवाओं को मिलेगा रोजगार

गुजरात में लगा हरियाणा का जैकपॉट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गुजरात यात्रा के पहले दिन हरियाणा को लगभग 12,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. यह औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

कंपनियों के साथ समझौते : प्रमुख क्षेत्रों की विभिन्न कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं. इससे हरियाणा के औद्योगिक इकोसिस्टम में निवेशकों का बढ़ता भरोसा और निवेश आकर्षित करने तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों का पता चलता है. बयान में कहा गया है कि सैनी ने दो दिवसीय यात्रा के लिए गुजरात गए एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. इस दौरान उन्होंने कई कंपनियों के संस्थापकों, प्रबंध निदेशकों (MDs) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. इन चर्चाओं में हरियाणा में मौजूदा कारोबारी कामकाज का विस्तार करने, नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और निवेश के नए अवसरों की तलाश करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद थे.

12000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव : यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में रक्षा वस्त्र (डिफेंस टेक्सटाइल) क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये, तकनीकी वस्त्र (टेक्निकल टेक्सटाइल) क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये और औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश शामिल हैं. इसके अलावा, सौर ऊर्जा और कॉस्मेटिक निर्माण में 400 करोड़ रुपये, तथा 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचरे से ऊर्जा) क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए भी समझौते हुए हैं. हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल समिट : सैनी ने निवेशकों और उद्यमियों को पूरा समर्थन देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने जोर देकर कहा कि निवेश आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार करने में आसानी) को और बेहतर बनाने तथा निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. सरकार उद्योगों की स्थापना और विस्तार में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए एक प्रगतिशील नीतिगत ढांचा, मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचा, बेहतर कनेक्टिविटी और 'सिंगल-विंडो' सिस्टम के जरिए जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सैनी ने कहा कि निवेश और औद्योगिक विकास को आसान बनाने के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समयबद्ध तरीके से मंजूरी देने और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों को अप्रैल 2027 में राज्य में आयोजित होने वाले 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल समिट' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया.