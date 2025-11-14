Bihar Election Results 2025

हरियाणा में स्कूलों का समय बदला: अब डेढ़ घंटे देरी से खुलेंगे, डबल शिफ्ट वाले स्कूलों का टाइम टेबल भी बदला

Haryana School Timings: हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं.

Haryana School Timings
Haryana School Timings (Concept image)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 14, 2025 at 2:55 PM IST

पंचकूला: हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशों के अनुसार 15 नवंबर 2025 से सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल नए समय की पालना करेंगे. अब स्कूल सुबह डेढ़ घंटे की देरी यानी 9:30 बजे से खुलेंगे और स्कूल की छुट्टी एक घंटा बाद दोपहर 3:30 बजे होगी. इससे पहले स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक था.

डबल शिफ्ट वाले स्कूलों की स्थिति: हरियाणा में डबल शिफ्ट स्कूलों के समय में भी मामूली बदलाव किया गया है. अब पहली शिफ्ट का समय सुबह 7:55 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा. जबकि इससे पहले समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे था. वहीं दूसरी पाली का समय 12:40 बजे से शुरू होगा और छुट्टी शाम को 5:15 बजे होगी.

हरियाणा में स्कूलों का समय बदला
हरियाणा में स्कूलों का समय बदला (Haryana Education Department)

आदेश नहीं मानने पर स्कूल मुखिया जिम्मेदार: शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अभिभावक या छात्र से शिकायत प्राप्त होती है या फिर औचक निरीक्षण के दौरान कोई स्कूल आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संबंधित स्कूल का मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा. ऐसे में विभागीय व प्रशासनिक कार्रवाई के लिए संबंधित स्कूल मुखिया स्वयं जिम्मेदार होंगे.

एनसीआर में प्रदूषण के असर से बदलाव: इससे पहले शिक्षा विभाग ने दिल्ली एनसीआर के तहत आने वाले सभी जिलों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर स्कूलों के समय में बदलाव या प्रक्रिया का फैसला जिला उपायुक्तों को सौंपा था. इसके बाद गुरुग्राम उपायुक्त अजय कुमार ने जिले में प्राथमिक कक्षाओं में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने के आदेश जारी किए थे. नतीजतन कक्षा पांचवीं तक के बच्चों की कक्षाएं अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संचालित होंगी, लेकिन किस माध्यम से छात्रों ने शिक्षा हासिल करनी है, ये फैसला उनके माता-पिता पर उनकी सुविधा अनुसार छोड़ा गया है. इसके अलावा अन्य जिलों के स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम और समय बारे जिला उपायुक्त फैसला ले रहे हैं.

जींद के स्कूलों में छुट्टी: प्रदूषण का ग्रैप लगातार बढ़ने के कारण जिला जींद में सरकारी व निजी स्कूलों में आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित किया गया है. दरअसल, जींद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 दर्ज किया गया है, जो 'अत्यंत गंभीर श्रेणी' का सूचक है.

