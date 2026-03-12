ETV Bharat / state

हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट मई में होगा जारी, चेयरमैन पवन कुमार ने किया ऐलान

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है. वीरवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने एक बार फिर से बोर्ड चेयरमैन का कार्यभार संभाला. बोर्ड चेयरमैन ने पद संभालते ही ऐलान किया है कि रिजल्ट मई में जारी कर दिया जाएगा.

मई में आएगा रिजल्ट : शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने कहा कि हरियाणा में इन दिनों दसवीं और बारहवीं की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. परीक्षा नकल रहित हो इसके लिए बोर्ड ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं. बोर्ड चेयरमैन ने घोषणा करते हुए कहा कि इन परीक्षाओं का रिजल्ट मई में निकाल दिया जाएगा.

हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट मई में होगा जारी (Etv Bharat)

बिना डेस्क के सेंटर नहीं बनेगा : डॉ. पवन कुमार ने ये भी कहा कि बोर्ड अगली बार बिना ड्यूल डेस्क के सेंटर नहीं बनाएगा यानी कि जहां बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं होगा, वो सेंटर नहीं बनेगा. उन्होंने कहा कि परीक्षा नकल रहित हो इसके लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने परीक्षा के शुरू होने से पहले निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा कि चरखी दादरी के एक सेंटर की शिकायत उन्हें मिली है जिस पर कार्रवाई की जा रही है.