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दूरस्थ शिक्षा की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने की अध्ययन केंद्रों की स्थापना, रेगुलर पढ़ाई से चुके बच्चे और बुजुर्ग कर सकेंगे पढ़ाई

भिवानी: किन्हीं कारणों से प्रदेश के जो बच्चे या अधिक उम्र वाले व्यक्ति अपनी नियमित पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. ऐसे में पढ़ाई की टिस इनके मन में हमेशा रहती है. उनकी परेशानी एवं हित को देखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दूरस्थ शिक्षा की तर्ज पर हरियाणा राज्य में मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र खोले हैं. जहां हर रविवार को कक्षाएं लगेंगी यानि किसी कारणवश नियमित पढ़ाई न कर पाने वाले परीक्षार्थी भी पढ़ सकेंगे.

अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए कई निर्देशः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने हरियाणा मुक्त विद्यालय के अधीन अध्ययन केन्द्रों के इंचार्जों के साथ दो दिवसीय बैठक कर अध्ययन केन्द्रों के संचालन व अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया. इस दौरान उन्होंने पढ़ाई को मुख्य धारा में लाने व परीक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मौके पर ही समस्याओं का निवारण भी किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि "हरियाणा मुक्त विद्यालय का पाठ्यक्रम परीक्षार्थियों तक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए. प्रायोगिक एवं आंतरिक कार्य से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाए."