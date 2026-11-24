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हरियाणा सांझा संघर्ष मोर्चे का गठन, किसान संगठनों ने एकजुट होकर गन्ना आंदोलन लड़ने का लिया फैसला

हरियाणा सांझा संघर्ष मोर्चा का गठन ( ETV Bharat )

कैथल : हरियाणा के विभिन्न किसान संगठनों ने आज एकजुट होकर ‘हरियाणा सांझा संघर्ष मोर्चा’ का गठन किया. नीम साहब गुरुद्वारा, कैथल में प्रदेश के किसान संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करवाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को मिलकर और मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया गया.

सर्वसम्मति से फैसला : गुरनाम चढूनी ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करवाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के सभी कार्यक्रमों में प्रदेश के किसान संगठन सामूहिक रूप से भाग लेंगे. इसके साथ ही प्रदेश की सभी शुगर मिलों को बंद रखने के आंदोलन में भी सभी संगठन अपना पूर्ण सहयोग देंगे.