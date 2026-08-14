ETV Bharat / state

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, कई शहरों में कचड़े का लगा अंबार, फतेहाबाद में ट्रैक्टर की हवा निकाली, हांसी में काले झंडों की चेतावनी

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कूड़ा संकट गहरा गया है. सफाईकर्मियों की हड़ताल से कई शहरों में कचरे का अंबार लगा है.

Haryana Sanitation Workers Strike
हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2026 at 1:45 PM IST

|

Updated : August 14, 2026 at 3:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहाबाद/हांसी/भिवानी: हरियाणा में नगर पालिका और नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार आठवें दिन भी जारी है. कर्मचारियों ने 6 अगस्त से काम बंद किया हुआ है और 15 अगस्त तक हड़ताल का ऐलान किया है. कर्मचारियों का कहना है कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है. हड़ताल का असर अब प्रदेश के अलग-अलग शहरों की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है.

फतेहाबाद में कूड़ा उठाने पहुंची नगर परिषद: फतेहाबाद में नगर परिषद प्रशासन ने भूना रोड स्थित इलाके से कूड़ा उठाने का प्रयास किया. जैसे ही हड़ताली सफाई कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिली, करीब 48 कर्मचारी मौके पर पहुंच गए. इनमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल थीं. कर्मचारियों ने नगर परिषद के ट्रैक्टर-ट्रॉली से कूड़ा उठाने का विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी.

Haryana Sanitation Workers Strike
कई शहरों में कचड़े का लगा अंबार (ETV Bharat)

ट्रैक्टर की हवा निकाली, अधिकारी लौटे: विरोध के दौरान कर्मचारियों ने ट्रैक्टर पर चढ़कर कूड़ा उठाने से रोक दिया और ट्रैक्टर की हवा निकाल दी. काफी देर तक मौके पर नारेबाजी होती रही. स्थिति को देखते हुए नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी बिना कूड़ा उठाए ही वापस लौट गए. इस दौरान गुस्साए हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई फैसला नहीं करती, तब तक वे कूड़ा उठाने की प्रक्रिया का विरोध करते रहेंगे. सरकार जब तक हमारी मांगें नहीं मानती, हमारी हड़ताल जारी रहेगी. अगर प्रशासन ने जबरन कूड़ा उठाने का प्रयास किया तो कर्मचारी इसका विरोध करेंगे."

फतेहाबाद में ट्रैक्टर की हवा निकाली (ETV Bharat)

हांसी में DMC के नोटिस पर भड़के कर्मचारी: वहीं, हांसी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच कर्मचारियों ने DMC लक्षित सरिन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया. कर्मचारियों ने अधिकारियों पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. यूनियन नेताओं का कहना है कि हड़ताल के दौरान जिला प्रधान बलजीत सिंह को ड्यूटी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है.

15 अगस्त पर काले झंडे दिखाने की चेतावनी: सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान बलजीत सिंह ने कहा कि, "छह जिलों की विभिन्न यूनियनों के कर्मचारी 15 अगस्त को हांसी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के झंडा फहराने के कार्यक्रम में पहुंचेंगे. कर्मचारी वहां काले झंडे दिखाकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज कराएंगे. हड़ताल के दौरान मुझे ड्यूटी को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया है. कर्मचारी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और आंदोलन जारी रहेगा."

सिंचाई विभाग यूनियन ने दिया समर्थन: हांसी में सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को सिंचाई विभाग यूनियन का भी समर्थन मिला है. सिंचाई विभाग यूनियन हांसी के प्रधान अशोक यादव ने कहा कि, " विभाग के कर्मचारी सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और उनकी मांगों के समर्थन में हरसंभव सहयोग करेंगे. इससे आंदोलन के और व्यापक होने की संभावना जताई जा रही है."

भिवानी में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर: इसके अलावा भिवानी में हड़ताल के कारण गली-मोहल्लों, बाजारों, प्रमुख मार्गों और शिक्षण संस्थानों के आसपास कूड़े के ढेर जमा होने लगे हैं. घरों से कूड़ा उठाने वाले वाहन नहीं आने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ रही है. लगातार जमा हो रहे कचरे से शहर की सफाई व्यवस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर भी चिंता जताई जा रही है.

नालों और सीवरेज के जाम होने का खतरा: भिवानी में नागरिकों और व्यापारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में खुले में पड़ा कचरा नालों और सीवरेज लाइनों तक पहुंच सकता है. इससे नालियां जाम होने और शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनने की आशंका है. लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था बहाल कराने की मांग की है. व्यापारी नेता पवन बुवानीवाला ने कहा कि, "शिक्षण संस्थान के आसपास काफी मात्रा में कूड़ा जमा हो गया है. इससे विद्यार्थियों और आम लोगों को परेशानी हो रही है. सरकार को कर्मचारियों से बातचीत कर हड़ताल का समाधान निकालना चाहिए."

कई हजार टन कचरा जमा होने का दावा: नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज ने कहा कि, "शहर में बढ़ती गंदगी गंभीर चिंता का विषय है. हड़ताल के कारण भिवानी में कई हजार टन कूड़ा जमा हो गया है. उन्होंने सरकार और संबंधित विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. सरकार को सफाई कर्मचारियों के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए. हड़ताल जल्द समाप्त होना जरूरी है."

ये भी पढ़ें:भिवानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन जारी, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के मंत्रियों का पुतला फूंका

Last Updated : August 14, 2026 at 3:54 PM IST

TAGGED:

FATEHABAD GARBAGE CRISIS
HANSI SANITATION WORKERS PROTEST
SANITATION WORKERS PROTEST HARYANA
BHIWANI GARBAGE PROBLEM
HARYANA SANITATION WORKERS STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.