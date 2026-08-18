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हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल का 13वां दिन, सफाई व्यवस्था ठप, हजारों टन कचरा सड़कों पर जमा

6 अगस्त से सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी रहने के कारण सफाई व्यवस्था शहरों में पूरी तरह ठप है.

SANITATION WORKERS STRIKE
हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल का 13वां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2026 at 2:06 PM IST

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कुरुक्षेत्र/हांसीः हरियाणा के सभी 87 शहरों में आज नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एवं हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर पालिका परिषदों एवं नगर निगम कार्यालयों में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया गया. कर्मचारियों ने 13 मई को सरकार के साथ हुए समझौते को लागू न करने और कर्मचारियों के साथ किए गए वादों से विश्वासघात के विरोध में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री का पुतला दहन किया. इन प्रदर्शनों में फायर विभाग के हड़ताली कर्मचारी भी शामिल हुए. इसके अलावा विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों, मजदूर संगठनों एवं दलित संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया.

6 अगस्त से शुरू हुई हड़ताल : हरियाणा में 6 अगस्त से शुरू सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 13 दिन हो चुके हैं. अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में हजारों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं. बुरी तरीके से इसका असर साफ-सफाई पर पड़ा है. सड़कों पर 5-7 हजार टन कूड़ा जमा हो गया है. कूड़ा डंपिंग प्वाइंट और डस्टबीन के आसपास के इलाकों खासकर स्कूलों-अस्पतालों में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है. कई इलाके में बदबू से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश बढ़ रहा है.

कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए कार्यालय में 2 घंटे की नो एंट्री (ETV Bharat)

21 अगस्त तक बढ़ाई गई हड़ताल : नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एवं हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल को 19, 20 एवं 21 अगस्त तक तीन दिन के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया है. संघ ने स्पष्ट किया कि जब तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, सफाई एवं सीवर कर्मचारियों की स्थायी भर्ती करने तथा 13 मई को सरकार द्वारा मानी गई पालिका एवं फायर कर्मचारियों की 17 मांगों के संबंध में आवश्यक पत्र जारी नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

घंटों काम-काज रहा ठपः मंगलवार को सर्व कर्मचारी संघ के आह्ववान पर हरियाणा के विभिन्न शहरों में सफाई कर्मचारियों के द्वारा नगर निकायों के कार्यालयों में तालाबंदी कर दिया गया. इस दौरान अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश से रोक दिया गया, जिस कारण काम-काज पूरी तरह से ठप रहा. ज्यादातर नगर निकाय के कार्यालयों में हड़ताल के कारण कई घंटे काम-काज ठप रहा.

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हजारों टन कचरा सड़कों पर जमा (ETV Bharat)

कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए कार्यालय में 2 घंटे की नो एंट्रीः कुरुक्षेत्र में सफाई कर्मचारी के जिला प्रधान किशोरी लाल ने बताया कि "हम अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं. सरकार के साथ हमारी पहले भी कई बार वार्ता हो चुकी है. लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी है जिसके चलते आज हमने सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर परिषद के कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया है और किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों को आज अंदर नहीं जाने देगा और ना ही काम करने देंगे."

मंत्री विपुल गोयल का पुतला फूंकाः गेट पर ताला लगाने के बाद पिछले गेट से कुछ कर्मचारी कार्यालय में पहुंचे थे लेकिन अंदर जाकर सफाई कर्मचारियों ने बाहर निकाल दिया और अंदर का भी लॉक लगा दिया. उन्होंने कहा कि आज विरोध प्रदर्शन 2 घंटे के लिए सुबह 9:00 से लेकर 11:00 तक रखा गया. इसके बाद 11:00 मंत्री विपुल गोयल का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन खत्म किया गया और हमारी हड़ताल जारी रहेगी.

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कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए: सफाई कर्मचारी सुनील ने कहा कि "हमारी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, काम करने के दौरान अगर किसी कर्मचारी के साथ हादसा हो जाता है तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसकी उचित सामान दिया जाए. ठेका प्रथा खत्म हो. उन्होंने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का भी समर्थन किया है. दोनों मिलकर साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह भाई भी दिन-रात जनहित में सेवक कर रहे हैं अपनी जान जोखी में डालकर काम करते हैं. इसलिए सरकार को उनकी बात भी माननी चाहिए क्योंकि वह भी पिछले काफी समय से हड़ताल पर है."

हांसी नप चेयरमैन को प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय से बाहर निकालाः हांसी जिले में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद के कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकाल दिया. सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र सोनी को कार्यालय से बाहर निकालने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की. हंगामे के बीच कार्यकारी अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए. वहीं नगर परिषद चेयरमैन प्रवीण ऐलावादी को भी प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय से बाहर निकाल दिया. इसके बाद परिषद का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया और प्रशासनिक कार्य प्रभावित रहे. कर्मचारियों की प्रमुख मांग 13 मई को सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की है.

"सिर्फ आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे" : नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री एवं राज्य महासचिव मांगेराम तिगरा ने कहा कि आज प्रदेशभर में हुई तालाबंदी और पुतला दहन ने सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कर्मचारी अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं. जब तक सरकार अपने समझौते और वादों को धरातल पर लागू नहीं करती, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा.

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