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साहित्यकारों के लिए बड़ी खबर, हरियाणा साहित्य अकादमी ने घोषित किए 2023 के कृति पुरस्कार, 26 पांडुलिपियों को प्रकाशन अनुदान

हरियाणा साहित्य अकादमी ने घोषित किए 2023 के कृति पुरस्कार ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने साल 2023 के विभिन्न भाषाओं के कृति पुरस्कारों की घोषणा की है. हिन्दी, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा में उल्लेखित साहित्य को सहेजने एवं संरक्षित करने की कड़ी में कार्यान्वित श्रेष्ठ कृति पुरस्कार योजना, कहानी/निबंध/नाटक प्रतियोगिता और पांण्डुलिपि प्रकाशन प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत 2023 के लिए हिन्दी/हरियाणवी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं पंजाबी भाषा में प्राप्त प्रविष्टियों के परिणामों का अकादमी अध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है.

श्रेष्ठ कृति पुरस्कार योजना: इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी, हरियाणवी, संस्कृत एवं पंजाबी भाषा में श्रेष्ठ कृति के रूप में चयनित पुस्तक के लिए प्रति पुस्तक 31 हजार रुपये के पुरस्कार का प्रावधान है. अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री ने बताया कि हिन्दी भाषा में काव्य वर्ग में उभरने तो दे मुझे: डॉ. अलका शर्मा, भिवानी, कहानी वर्ग में नर्म फाहे: भावना सक्सेना, फरीदाबाद, लघुकथा वर्ग में तो क्या... अनिल कुमार शर्मा, चंडीगढ़, उपन्यास वर्ग में कितराह: सुषमा गुप्ता, फरीदाबाद, नाटक वर्ग में भगवान वाल्मीकि-शाश्वत रामायण परिचय: श्याम चूड़ामणि, कुरुक्षेत्र, व्यंग्य निबंध वर्ग में कुछ उरे परे की: बलदेव राज भारतीय, यमुनानगर, संस्मरण वर्ग में मेरे संस्मरण: डॉ नवलपाल प्रभाकर दिनकर, झज्जर, यात्रा वृतान्त वर्ग में यात्राओं के इन्द्रधनुष: प्रदीप शर्मा ‘स्नेही’ एवं अनीता शर्मा, अम्बाला शहर, बाल साहित्य वर्ग में प्रज्ञान: डॉ. सत्यवान सौरभ, भिवानी और पहली उड़ान: हरीश सेठी झिलमिल, सिरसा, आलोचना वर्ग में राष्ट्रीय चेतना के उन्नायक: कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर: डॉ. अश्वनी शांडिल्य, चंडीगढ़ कृतियों का पुरस्कार के लिए चयन किया गया है.

हरियाणवी भाषा के लिए चयनित: हरियाणवी भाषा के कथा साहित्य वर्ग में बदलू का ब्याह: त्रिलोक चंद, महेन्द्रगढ़, कविता वर्ग में गीता ज्ञान हरियाणवी: डॉ महेश कौशिक, भिवानी, नाटक वर्ग में ताई की तकरार: आनन्द प्रकाश आर्टिस्ट, भिवानी, लोक साहित्य वर्ग में चूल्हा बोल्लैगा: दलबीर सिंह, रेवाड़ी कृतियों का पुरस्कार के लिए चयन किया गया है. वहीं, अंग्रेजी भाषा के गघ वर्ग में इन क्वेस्ट फॉर कल्चरल कंजर्वेशन: वीपीएस राव, पंचकूला कृति का पुरस्कार के लिए चयन किया गया है. संस्कृत भाषा के लिए चयन: संस्कृत भाषा के काव्य वर्ग में मनोमञ्जरी: डॉ. जोगेन्द्र कुमार, भिवानी, नाटक वर्ग में वीरवरकुमारशौर्यम्: डॉ. शिवकुमार शास्त्री, पंचकूला, जीवनी वर्ग में स्वामी-विवेकानन्द-चरितम्: श्रीविष्णु भगवान, कुरुक्षेत्र, उपन्यास वर्ग में श्यामला: डॉ. जितेन्द्र कुमार, करनाल कृतियों का चयन किया गया है. पंजाबी भाषा के बाल साहित्य वर्ग में चालाक गिदड: जतिंदर मोहन, सिरसा कृति का चयन किया गया है. कहानी/निबंध/नाटक प्रतियोगिता: अकादमी द्वारा हिन्दी, हरियाणवी, पंजाबी, एवं संस्कृत भाषा में कहानी/निबंध/नाटक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है. इस प्रतियोगिता के अतंर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रविष्टियों को 5 हजार रुपये, 4 हजार रुपये और 3 हजार रुपये के पुरस्कार का प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा में कहानी प्रतियोगिता में आनन्द प्रकाश आर्टिस्ट, भिवानी, अजय सिंह राणा, चंडीगढ़ और डॉ. अश्वनी शांडिल्य, चंडीगढ़ की कहानियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. वहीं, निबन्ध प्रतियोगिता में रमेश चन्द्र, गुरुग्राम, डॉ. इन्दु गुप्ता, फरीदाबाद और अमीश, महेन्द्रगढ़ की रचनाओं को क्रमंश प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. जबकि नाटक प्रतियोगिता में नीरू मित्तल ‘नीर’, पंचकूला, देवांश खिची, भिवानी, नवरत्न, चरखीदादरी की रचनाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है.