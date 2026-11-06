हरियाणा के चौकीदारों को दिवाली का तोहफा, अब इतना मिलेगा मानदेय, वर्दी और दूसरे भत्ते भी बढ़े
Haryana Chowkidar Salary Hike: हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़कर 15,200 रुपये हुआ. नियमित नौकरी, 30 हजार वेतन-मुआवजे समेत कई मांगें बाकी हैं.
Published : November 6, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 2:07 PM IST
पंचकूला: हरियाणा सरकार ने दीपावली से पहले प्रदेश के ग्रामीण चौकीदारों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित ग्रामीण चौकीदार सम्मान समारोह में उनका मासिक मानदेय 4,200 रुपये बढ़ाने की घोषणा की. अब चौकीदारों को हर महीने 11 हजार की जगह 15,200 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा वर्दी, साइकिल और ड्यूटी के जरूरी सामान के लिए मिलने वाले भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है. हालांकि चौकीदारों की कई बड़ी मांगें अभी भी सरकार के सामने हैं.
वर्दी भत्ता 4 से बढ़ाकर 5 हजार रुपये किया: सरकार ने चौकीदारों का सालाना वर्दी भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया है. वहीं लाठी, बैटरी और छाते के लिए मिलने वाला सालाना भत्ता 1 हजार से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया है. इससे चौकीदारों को ड्यूटी के दौरान जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलेगी.
साइकिल भत्ते में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी: चौकीदारों को साइकिल खरीदने के लिए तीन साल में एक बार भत्ता मिलता है. पहले यह राशि 3,500 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 हजार रुपये कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान इन सभी घोषणाओं की जानकारी दी.
पक्की नौकरी और 30 हजार न्यूनतम वेतन की मांग: चौकीदारों की मांगों की सूची में सबसे प्रमुख मांग उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की है. इसके अलावा प्रदेश में करीब 7 हजार खाली पदों को भरने, न्यूनतम मासिक वेतन 30 हजार रुपये करने और रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपये देने की मांग शामिल है. चौकीदारों ने साइकिल भत्ता 10 हजार रुपये करने की भी मांग उठाई है.
बीमारी और दुर्घटना में मौत पर मुआवजे की मांग: चौकीदारों की मांग है कि बीमारी के कारण मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपये और दुर्घटना में मौत होने पर 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. ये चौकीदारों की मांगें हैं, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से समारोह में मानदेय और विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई.
सीएम बोले- "कांग्रेस को चौकीदारों से मांगनी चाहिए माफी": इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, "विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने चौकीदारों के लिए 'चौकीदार चोर है' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. कांग्रेस को प्रदेश और देश के चौकीदारों से माफी मांगनी चाहिए." सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन 'मैं भी चौकीदार हूं' का भी जिक्र किया.
ग्रामीण चौकीदारों को मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी:
- मासिक मानदेय में बढ़ोतरी: 11,000 रुपये से बढ़ाकर 15,221 रुपये प्रतिमाह किया गया.
- वर्दी भत्ता बढ़ाया: सालाना 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया.
- लाठी, बैटरी, सीटी और छाते का भत्ता: सालाना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया.
- साइकिल भत्ते में बढ़ोतरी: हर तीन साल में एक बार मिलने वाला भत्ता 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया.
- ESI का लाभ: ग्रामीण जलकर्मियों और ग्रामीण सफाईकर्मियों को दिए जा रहे लाभों के समान नियमानुसार ग्रामीण चौकीदारों को भी कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) का लाभ देने का प्रावधान.
ग्रामीण चौकीदारों की प्रमुख मांगें:
- पक्का करने की मांग: सभी ग्रामीण चौकीदारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए.
- खाली पद भरने की मांग: प्रदेश में चौकीदारों के करीब 7 हजार खाली पदों को भरा जाए.
- न्यूनतम वेतन: चौकीदारों का न्यूनतम मासिक वेतन 30 हजार रुपये किया जाए.
- रिटायरमेंट राशि: सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये दिए जाएं.
- साइकिल भत्ता: साइकिल भत्ता बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाए.
- बीमारी से मृत्यु पर मुआवजा: बीमारी के कारण मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपये दिए जाएं.
- दुर्घटना में मृत्यु पर मुआवजा: दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.
समारोह में चौकीदार बेहोश होकर गिरा: कार्यक्रम से पहले रायपुररानी निवासी चौकीदार यासीन ऑडिटोरियम में अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अनिल कुमार ने तुरंत CPR दिया. इसके बाद यासीन को पंचकूला सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
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