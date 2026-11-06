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हरियाणा के चौकीदारों को दिवाली का तोहफा, अब इतना मिलेगा मानदेय, वर्दी और दूसरे भत्ते भी बढ़े

हरियाणा के चौकीदारों को दिवाली का तोहफा ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने दीपावली से पहले प्रदेश के ग्रामीण चौकीदारों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित ग्रामीण चौकीदार सम्मान समारोह में उनका मासिक मानदेय 4,200 रुपये बढ़ाने की घोषणा की. अब चौकीदारों को हर महीने 11 हजार की जगह 15,200 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा वर्दी, साइकिल और ड्यूटी के जरूरी सामान के लिए मिलने वाले भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है. हालांकि चौकीदारों की कई बड़ी मांगें अभी भी सरकार के सामने हैं.

वर्दी भत्ता 4 से बढ़ाकर 5 हजार रुपये किया: सरकार ने चौकीदारों का सालाना वर्दी भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया है. वहीं लाठी, बैटरी और छाते के लिए मिलने वाला सालाना भत्ता 1 हजार से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया है. इससे चौकीदारों को ड्यूटी के दौरान जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलेगी.

साइकिल भत्ते में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी: चौकीदारों को साइकिल खरीदने के लिए तीन साल में एक बार भत्ता मिलता है. पहले यह राशि 3,500 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 हजार रुपये कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान इन सभी घोषणाओं की जानकारी दी. पक्की नौकरी और 30 हजार न्यूनतम वेतन की मांग: चौकीदारों की मांगों की सूची में सबसे प्रमुख मांग उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की है. इसके अलावा प्रदेश में करीब 7 हजार खाली पदों को भरने, न्यूनतम मासिक वेतन 30 हजार रुपये करने और रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपये देने की मांग शामिल है. चौकीदारों ने साइकिल भत्ता 10 हजार रुपये करने की भी मांग उठाई है. हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़कर 15,200 रुपये हुआ (ETV Bharat) बीमारी और दुर्घटना में मौत पर मुआवजे की मांग: चौकीदारों की मांग है कि बीमारी के कारण मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपये और दुर्घटना में मौत होने पर 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. ये चौकीदारों की मांगें हैं, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से समारोह में मानदेय और विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई.