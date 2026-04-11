ETV Bharat / state

हरियाणा RTE एडमिशन 2026: 25% आरक्षित सीटों के लिए आवेदन शुरू, जानें पूरा प्रोसेस

हरियाणा में RTE के तहत 25% सीटों के लिए कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन आवेदन 16 अप्रैल तक किए जा सकेंगे.

Haryana RTE Admissions 2026
हरियाणा RTE एडमिशन 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार के तहत जिला के प्राइवेट स्कूलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कमजोर वर्ग के परिवार अपने बच्चों के लिए 16 अप्रैल तक उज्जवल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद बच्चों को स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा. साथ ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.हालांकि बच्चों का एडमिशन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और प्रथम कक्षा के लिए होगा. यही वजह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है.

लॉटरी के माध्यम से होगा चयन: इस योजना के तहत सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसद तक की सीट कमजोर वर्ग परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है. फॉर्म भरने के बाद इन सीटों पर एडमिशन के लिए लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा. जिले में चल रहे प्राइवेट स्कूलों ने 11 से 20 मार्च के बीच सीटों का विवरण शिक्षा विभाग के पास भेजा. इसके बाद शिक्षा विभाग ने 23 से लेकर 29 मार्च तक प्राइवेट स्कूलों की डॉक्यूमेंट जांच की. अब 16 अप्रैल तक इन स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं.

आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षित करना लक्ष्य: इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार ने बताया कि, "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना, शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण काम है. इसी प्रक्रिया के तहत 25 फीसद सभी प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सीट रिजर्व की जाती है. इसी में पारदर्शिता और सुचारू रूप से बच्चों को एडमिशन दिलवाना ही हमारा लक्ष्य है. इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के एडमिशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसकी तिथि 16 अप्रैल तक है. ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा चयनित बच्चों को स्कूल अलॉट किया जाएगा. जो भी प्राइवेट स्कूल बच्चों को एडमिशन लेने से मना करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट: आवेदन करने के लिए परिवार पहचान, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, होना आवश्यक है. इन डॉक्यूमेंट को अभी विभाग ऑनलाइन अपलोड करके आवेदन कर सकता है.

ऐसे करें आवेदन:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट RTE Ujjwal Portal या harprathmik.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए Login करने के लिए होम पेज पर 'Register Here' पर क्लिक करें.
  • इसके बाद परिवार पहचान पत्र की ID नम्बर दर्ज करें.
  • इसके बाद परिवार का विवरण आ जाएगा, जिसमें से बच्चे को चुनें.
  • फिर बच्चे का आधार कार्ड, फोटो, और परिवार पहचान पत्र (PPP) की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें.
  • इसके बाद स्कूल का चयन करें, जो आपके निवास स्थान से 0-1 किमी और 1-3 किमी के दायरे में स्थित स्कूल हो.
  • फिर फॉर्म सबमिट करें.
  • इसके बाद आपका आवेदन जमा हो जाएगा.
  • अगर आवेदन जमा करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप rte.admission.hryedu@gmail.com पर ईमेल करें या हेल्पडेस्क नंबर 0172-5049801 पर संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: GJUST की छात्रा कीर्ति का राष्ट्रीय मंच पर जलवा, पीएम से सीधा संवाद का मिला मौका

TAGGED:

RTE HARYANA APPLY ONLINE
UJJWAL PORTAL HARYANA
HARYANA PRIVATE SCHOOL ADMISSION
RTE SCHOOL ADMISSION PROCESS
HARYANA RTE ADMISSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.