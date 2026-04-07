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हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सियासत गरम, सांसद जयप्रकाश बोले -"राजनीतिक भेड़ियों ने किया खेल"

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सियासत गरम ( Etv Bharat )

भिवानी: हिसार से सांसद जयप्रकाश भिवानी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद जंगबीर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने दिवंगत नेता के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि, "जंगबीर सिंह ने अपने जीवन में कई भूमिकाओं के जरिए समाज और देश की सेवा की." जंगबीर सिंह को दी श्रद्धांजलि: जयप्रकाश ने भिवानी में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "जंगबीर सिंह ने एक जवान के नाते देश की सेवा की, राजनेता के रूप में समाज की सेवा की और अधिवक्ता के रूप में लोगों की सुरक्षा की.जब भी कोई अच्छा इंसान हममें से जाता है, उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे." सरकार की नीतियों पर साधा निशाना: इस मौके पर सांसद जयप्रकाश ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने मनरेगा में किए गए बदलावों को गलत बताते हुए कहा कि, "सरकार ने तीन बड़े काम किए हैं जो पूरी तरह गलत हैं. मनरेगा में बदलाव कर रोजगार की गारंटी को कमजोर किया गया है. अब यह नियम बना दिया गया है कि पहले प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत राशि देगी, तब केंद्र 60 प्रतिशत देगा. हरियाणा सरकार की आर्थिक स्थिति सबको पता है, ऐसे में यह व्यवस्था ठीक नहीं है." सांसद जयप्रकाश बोले -"राजनीतिक भेड़ियों ने किया खेल" (Etv Bharat) विदेश नीति और युद्ध पर बोले जयप्रकाश: सांसद जयप्रकाश ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "ईरान और अमेरिका के बीच जो स्थिति बन रही है, उससे लगता है कि हालात और बिगड़ सकते हैं. अगर हमारी विदेश नीति सफल होती तो क्रूड ऑयल की कमी नहीं होती."