हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सियासत गरम, सांसद जयप्रकाश बोले -"राजनीतिक भेड़ियों ने किया खेल"
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सांसद जयप्रकाश ने गड़बड़ी और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया.
Published : April 7, 2026 at 12:07 PM IST
भिवानी: हिसार से सांसद जयप्रकाश भिवानी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद जंगबीर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने दिवंगत नेता के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि, "जंगबीर सिंह ने अपने जीवन में कई भूमिकाओं के जरिए समाज और देश की सेवा की."
जंगबीर सिंह को दी श्रद्धांजलि: जयप्रकाश ने भिवानी में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "जंगबीर सिंह ने एक जवान के नाते देश की सेवा की, राजनेता के रूप में समाज की सेवा की और अधिवक्ता के रूप में लोगों की सुरक्षा की.जब भी कोई अच्छा इंसान हममें से जाता है, उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे."
सरकार की नीतियों पर साधा निशाना: इस मौके पर सांसद जयप्रकाश ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने मनरेगा में किए गए बदलावों को गलत बताते हुए कहा कि, "सरकार ने तीन बड़े काम किए हैं जो पूरी तरह गलत हैं. मनरेगा में बदलाव कर रोजगार की गारंटी को कमजोर किया गया है. अब यह नियम बना दिया गया है कि पहले प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत राशि देगी, तब केंद्र 60 प्रतिशत देगा. हरियाणा सरकार की आर्थिक स्थिति सबको पता है, ऐसे में यह व्यवस्था ठीक नहीं है."
विदेश नीति और युद्ध पर बोले जयप्रकाश: सांसद जयप्रकाश ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "ईरान और अमेरिका के बीच जो स्थिति बन रही है, उससे लगता है कि हालात और बिगड़ सकते हैं. अगर हमारी विदेश नीति सफल होती तो क्रूड ऑयल की कमी नहीं होती."
पुलवामा हमले की जांच की मांग: उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि, "जब हमारे जवान शहीद हुए, तो उसकी जांच होनी चाहिए. देश की जनता जानना चाहती है कि इसके पीछे कौन लोग थे. सरकार को युद्ध और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता रखनी चाहिए."
राज्यसभा चुनाव पर तीखी प्रतिक्रिया: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर जयप्रकाश ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "खेला नहीं हुआ, खेला किया गया है. हमारे नौ वोट नहीं टूटे." उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई. उन्होंने कहा, "यदि कोई खिलाड़ी हारने लगता है तो फाउल खेलता है, और यहां भी वही हुआ है. हमारे पांच वोट पक्के तौर पर क्रॉस हुए हैं और चार पर दबाव बनाया गया."
वोट कैंसिल करने पर उठाए सवाल: जयप्रकाश ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, "तीन वोटों को छह बार वैलिड में डाला गया और फिर छह बार रिजेक्ट किया गया. जबरदस्ती हमारे वोट कैंसिल किए गए. ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है.बीजेपी ने तानाशाही दिखाई है. वहां एक ही नियम है कि "ना खाना, ना बही, जो दिल्ली वाले कहें वही सही." इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है."
कांग्रेस और संगठन पर भी टिप्पणी: सांसद जयप्रकाश ने आगे कहा कि, "दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहा जाने वाला दल अब कमजोर हो गया है, उसमें छेद हो गया है. आज विपक्ष को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ही लड़ रहे हैं." वहीं, क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा, "जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे."
ये भी पढ़ें: सीएम सैनी का कांग्रेस पर कटाक्ष, बोले- "हुड्डा क्यों नहीं बताते कि किसने क्रॉस वोटिंग की?"