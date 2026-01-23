ETV Bharat / state

हरियाणा वालों के लिए गुड न्यूज, सराय काले खां से बावल तक RRTS प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार

रेवाड़ी: हरियाणा वालों के लिए गुड न्यूज है. दरअसल, दिल्ली के सराय काले खां से रेवाड़ी के बावल तक हाईवे के साथ नमो भारत आरआरटीएस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है. रेपिड रेल का बावल तक विस्तार होने से यहां न केवल नए उद्योगों के आने की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि धारूहेड़ा व बावल दो औद्योगित क्षेत्र को जोड़ने में भी केवल 5 मिनट का समय लगेगा.

अब दूर होगी परेशानी: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को इस आशय का एक पत्र लिखकर मंजूरी से अवगत कराया है. इस योजना के तहत दिल्ली-अलवर नमो भारत कॉरिडोर के पहले चरण में दिल्ली के सराय काले खां से रेवाड़ी के बावल तक निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है. वर्तमान में दिल्ली से गुरुग्राम व रेवाड़ी के बीच यातायात का काफी दबाव है. दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है. जिसके कारण जाम की स्थिति बनी रहती है. इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद इन समस्याओं पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा.

इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार: दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी के समीप होने और दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित जिले के बावल व धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी विशेष पहचान रखते हैं. यहां छोटी-बड़ी करीब 700 से ज्यादा कंपनियां है, जिनमें 50 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है. दिल्ली से बावल की दूरी करीब 90 किलोमीटर है. जिसमें करीब 22 किलोमीटर दिल्ली और लगभग 71 किलोमीटर के आसपास हरियाणा में है. इस प्रोजेक्ट के बाद यात्रियों का काफी समय बचेगा और आवाजाही आसान होगी. क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. इस बदलाव से यात्रा का समय तो बचेगा ही, साथ ही सड़कों पर भीड़ भी कम होगी.