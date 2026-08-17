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हरियाणा की इंडस्ट्रियल यूनिट्स में अब होगा Y-ब्रेक, रोज़ाना योग से सुधरेगी कर्मचारियों की सेहत

चंडीगढ़ : हरियाणा में कर्मचारियों की सेहत सुधारने और काम की जगह पर प्रोडक्टिव और तनाव-मुक्त माहौल बनाने के मकसद से हर इंडस्ट्रियल यूनिट में रोज़ाना पांच मिनट का "Y-ब्रेक" या योग ब्रेक शुरू किया जाएगा. हालांकि, सरकार ने साफ़ कर दिया है कि इसमें शामिल होना स्वैच्छिक (अपनी मर्ज़ी से) होगा.

योग के लिए ट्रेन किया जाएगा : इंडस्ट्रियल यूनिट्स से कहा गया है कि वे ये पक्का करें कि योगासन, प्राणायाम और ध्यान की तकनीकों वाले पांच मिनट के सेशन सुरक्षित तरीके से और काम की जगह के सामान्य कामकाज में बिना किसी रुकावट के हों. आयुष विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉ. सुमिता मिश्रा ने सोमवार को यहां बताया कि हर वर्कप्लेस पर योग कैंप और ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जाएंगे, और सेशन को लीड करने के लिए एक महीने के भीतर हर 50 कर्मचारियों पर कम से कम एक कर्मचारी को ट्रेन किया जाएगा.

पांच मिनट का वाई ब्रेक रखने का प्रस्ताव : उन्होंने कहा कि शिफ्ट में काम करने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, ये प्रोग्राम हर वर्किंग शिफ्ट में 50 कर्मचारियों के हर ग्रुप के लिए कम से कम एक ट्रेंड कर्मचारी की व्यवस्था करता है, जिससे वर्कप्लेस में योग शिफ्ट ऑपरेशन्स में भी लागू हो सके. ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 2026-27 के बजट में की गई उस घोषणा के बाद शुरू किया गया है जिसमें हरियाणा की सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कर्मचारियों के लिए रोज़ाना पांच मिनट का Y-ब्रेक रखने का प्रस्ताव था.

चुने गए कर्मचारी योग सेशन को लीड करेंगे : आयुष विभाग ने उद्योग और वाणिज्य विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि वह हरियाणा की सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को एडवाइजरी भेजे और तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार इसे समय पर लागू करने के निर्देश दें. मिश्रा ने कहा कि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर (GM-DIC) के जनरल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद ऑफिसर के साथ मिलकर योग कैंप और ट्रेनिंग सेशन का शेड्यूल तैयार करेंगे. इस मिली-जुली कोशिश से ये पक्का होता है कि जिले की हर इंडस्ट्रियल यूनिट को इस प्रोग्राम का फ़ायदा मिले, और योग सहायक इस प्रक्रिया में गाइड करें. उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर, हर इंडस्ट्रियल यूनिट ट्रेनिंग के लिए एक या दो कर्मचारियों को चुनेगी, ताकि यह पक्का हो सके कि हर 50 कर्मचारियों पर कम से कम एक ट्रेंड फैसिलिटेटर हो. चुने गए ये कर्मचारी, 'योग सहायकों' की देखरेख में, जल्द ही अपनी वर्कप्लेस पर ही Y-ब्रेक सेशन को लीड करेंगे.

सेहत में आता है सुधार : एडवाइजरी के हिस्से के तौर पर, उद्योग और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों से कहा गया है कि वे काम के घंटों के दौरान अपनी मर्ज़ी से पांच मिनट का Y-ब्रेक अपनाएं और उसका अभ्यास करें. इस पहल का मकसद कर्मचारियों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत को बेहतर बनाना है, ताकि काम की जगह पर माहौल ज़्यादा सेहतमंद, प्रोडक्टिव और तनाव-मुक्त बन सके. मिश्रा ने कहा कि Y-ब्रेक प्रोटोकॉल एक "वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया रूटीन" है, जिसमें आसान योगासन, प्राणायाम और ध्यान की तकनीकें शामिल हैं. इसे काम की जगह पर बिना किसी खास उपकरण या इंफ्रास्ट्रक्चर के किया जा सकता है. आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया यह प्रोटोकॉल कर्मचारियों को तनाव कम करने, नई ऊर्जा पाने और दोबारा ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए बनाया गया है, जिससे काम की जगह पर दक्षता, प्रोडक्टिविटी और कुल मिलाकर सेहत में सुधार होता है. एडवाइजरी में कहा गया है कि आयुष मंत्रालय के Y-ब्रेक प्रोटोकॉल को कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जाए और उन्हें बताए गए क्रम का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.