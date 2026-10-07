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हरियाणा रोडवेज पंचकूला में 25 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 20 अक्टूबर तक करें आवेदन

हरियाणा रोडवेज पंचकूला ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा राज्य परिवहन पंचकूला में शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है. चयनित प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि और प्रशिक्षण भत्ता उक्त शिक्षुता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय होगा.