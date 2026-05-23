हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ़्त सफ़र कर सकेंगे NEET उम्मीदवार, CM नायब सिंह सैनी ने किया बड़ा ऐलान
हरियाणा में नीट परीक्षा देने वाले छात्र हरियाणा रोडवेज की बस में 20 और 21 जून को फ्री में सफर कर सकेंगे.
Published : May 23, 2026 at 11:00 PM IST
चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि NEET की तैयारी कर रहे उम्मीदवार 20 और 21 जून को पूरे राज्य में हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ़्त सफ़र कर सकेंगे. NEET-UG की दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है.
हरियाणा रोडवेज में मुफ्त सफर : सैनी ने ज़ोर देकर कहा कि राज्य सरकार छात्रों की मदद करने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वे बिना किसी परेशानी के प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें. उन्होंने कहा कि सभी NEET उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड दिखाकर हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ़्त सफ़र करने की अनुमति होगी. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके परीक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुंचने में मदद करना और सफ़र से जुड़ी किसी भी तरह की चिंता को दूर करना है.
पंजाब में भी हो चुकी घोषणा : सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इससे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भी इसी तरह की सुविधा दी थी, और अब NEET उम्मीदवारों को भी वही मदद दी जा रही है. 20 मई को, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी NEET उम्मीदवारों के लिए राज्य के स्वामित्व वाली बसों में मुफ़्त सफ़र की घोषणा की थी.
नीट परीक्षा रद्द हुई थी : 3 मई को हुई नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी. परीक्षा रद्द होने के बाद NEET उम्मीदवारों द्वारा आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक तनाव की शिकायतों के बाद, AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को घोषणा की था कि वे भगवंत मान से अनुरोध करेंगे कि वे दोबारा परीक्षा के दिन राज्य में उम्मीदवारों के लिए मुफ़्त बस सफ़र की व्यवस्था करें.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : NEET UG 2026 एग्जाम रद्द, बड़ा सवाल - अब क्या करें छात्र ?, जानिए यहां...
ये भी पढ़ें : NEET UG 2026 : कैसा रहा नीट का पेपर ? सुनिए Exam की कहानी, विद्यार्थियों की जुबानी
ये भी पढ़ें : NEET UG 2026 : गलत परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी, नूंह पुलिस ने दौड़ाई गाड़ी, झटपट पहुंचाया एग्जाम सेंटर