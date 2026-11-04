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हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल टाली, 5 और 6 नवंबर को होने वाली स्ट्राइक स्थगित

हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल टाली ( ETV Bharat )

Haryana Roadways Employees Strike Postponed : हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन 5 और 6 नवंबर को हड़ताल पर जाने वाले थे जिसको लेकर चंडीगढ़ में परिवहन आयुक्त के साथ रोडवेज कर्मचारी नेताओं की बैठक हुई. सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 5 और 6 को होने वाली उनकी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है. अब उनकी विभिन्न मांगों को लेकर 25 नवंबर को परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ हरियाणा रोडवेज़ कर्मचारी यूनियन के नेताओं की बैठक होगी.