हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल टाली, 5 और 6 नवंबर को होने वाली स्ट्राइक स्थगित
Haryana Roadways Employees Strike Postponed : हरियाणा रोडवेज की 5 और 6 नवंबर को होने वाली हड़ताल स्थगित हो गई है.
Published : November 4, 2026 at 7:03 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 7:24 PM IST
Haryana Roadways Employees Strike Postponed : हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन 5 और 6 नवंबर को हड़ताल पर जाने वाले थे जिसको लेकर चंडीगढ़ में परिवहन आयुक्त के साथ रोडवेज कर्मचारी नेताओं की बैठक हुई. सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 5 और 6 को होने वाली उनकी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है. अब उनकी विभिन्न मांगों को लेकर 25 नवंबर को परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ हरियाणा रोडवेज़ कर्मचारी यूनियन के नेताओं की बैठक होगी.
परिवहन मंत्री से करेंगे बातचीत : मीडिया से बात करते हुए कर्मचारी नेताओं ने बताया कि "उनकी विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है जो की अच्छे माहौल में हुई है और 25 तारीख को अब वह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ बैठक करेंगे. बोनस की मांग है और अर्जित अवकाश को लेकर भी वे परिवहन मंत्री से बातचीत करेंगे."
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8 सितंबर को भी हुई थी बातचीत : कर्मचारी नेताओं का कहना है कि "8 सितंबर को जो परिवहन मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई थी उसमें हमारे करीब 15 मांगों पर सहमति बनी थी. अब बाकी मांगों को लेकर 25 तारीख को परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ बैठक होगी और कोशिश होगी कि बाकी की मांगें भी सरकार मान लें". कर्मचारी नेता ने कहा कि "काफी सालों से विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों में रोष था. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 7 मांग को लेकर चिट्ठी विभाग की ओर से जारी कर दी गई है. बाकी मांगों को लेकर चर्चा बाकी है."
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