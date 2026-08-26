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17 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने किया राज्यव्यापी प्रदर्शन, 5-6 सितंबर को चक्का जाम का ऐलान

5 और 6 सितंबर को दो दिवसीय चक्का जामः कर्मचारियों से सरकार से जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की गुजारिश भी की है. इसके साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि "अगर सरकार ने समय रहते हुए उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो 5 और 6 सितंबर को दो दिवसीय चक्का जाम किया जाएगा. अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.

17 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं आंदोलनः इसके के साथ प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर 5 और 6 सितंबर को चक्का जाम करने का भी ऐलान किया. कर्मचारी नेताओं ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज बेड़े में नई बसों को शामिल करना सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार सरकार और परिवहन मंत्री के समक्ष बातचीत हो चुकी है लेकिन सरकार ने हर बार कर्मचारियों को आश्वासन ही दिया गया है. अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है.

सिरसाः हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है. बुधवार को रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में राज्यभर के रोडवेज डिपो में कर्मचारियों ने 2 घंटे का प्रदर्शन किया. इसी कड़ी में सिरसा बस स्टैंड में स्थानीय रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया.

हर बार कर्मचारियों को मिलता है झूठा आश्वासनः कर्मचारी नेता चमन स्वामी, रिछपाल सिंह, कृष्ण कड़वासरा ने बताया कि "सरकार के समक्ष रोडवेज विभाग के कर्मचारी कई दफा अपने मांगे रख चुके हैं लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कोई गौर नहीं फरमाया. हर बार कर्मचारियों को झूठा आश्वासन ही दिया जाता है लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है."

सरकार की नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों में रोषः सरकार को इस बार भी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए गुजारिश की जा चुकी है लेकिन अभी तक सरकार की और कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है. सरकार कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है. कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष जताते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है.

'मांगों पर सहमति तो बनती है पूरी नहीं होती है': कर्मचारी संगठनों ने साफ कहा है कि "यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. 5 और 6 सितंबर के चक्का जाम को लेकर भी कर्मचारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सरकार के समक्ष रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न मांगे कई बार रख चुके हैं लेकिन सरकार वादा करके अपने वादे से मुकर जाती है. कर्मचारी नेताओं ने कहा कि "सरकार ने कई दफा उनकी मांगों को पूरा करने की सहमति जताई थी लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है."

आने वाले समय में आंदोलन से बढ़ सकती है आम लोगों की परेशानीः उन्होंने कहा कि "आज हरियाणा के सभी डिपो पर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया. इसके साथ ही अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 5 और 6 सितंबर को प्रदेश पर में रोडवेज का चक्का जाम होगा. इसके साथ ही रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार से निवेदन किया है कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान करें. रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं पूरी की गई तो 5 और 6 सितंबर को प्रदेश भर में रोडवेज का हर हाल में चक्का जाम होगा. अब देखना होगा कि रोडवेज कर्मचारियों के इस आंदोलन से पहले सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच कोई बातचीत होती है या फिर प्रदेश में रोडवेज सेवाएं प्रभावित होती हैं.