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हिसार में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम, 250 बसों का परिचालन प्रभावित

हिसार एसडीएम ने कर्मचारियों को सुनाः इसी बीच हिसार एसडीएम ने रोडवेज के जीएम और यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी अधिकारियों के सक्षम अपनी बातों को रखा. अधिकारियों ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उच्चअधिकारियों के सामने कर्मचारियों का मामला रखा जाएगा ताकि जल्द से जल्द समाधान हो सके.

हिसार/हांसी: हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने शुक्रवार को धरना जारी रखते हुए दो दिन के हिसार हांसी डिपो की सरकारी बसों का चक्का जाम कर दिया. हिसार और हांसी में ढाई सौ बसों का परिचालन प्रभावित हुआ. इस कारण आम लोगों यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

क्या बोले कर्मचारी नेताः कर्मचारी नेता रमेश ने कहा कि "हिसार डिपो के कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कर्मचारी रोजाना रात दिन ड्यूटी करते हैं. उन्हें भत्ता नहीं मिलता है. ऐसे कर्मचारियों को भत्ता दिया जाना चाहिए." कर्मचारियों आरोप लगाया कि हिसार रोडवेज के जीएम उनकी मांगो को पूरा नहीं कर रहे हैं. हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए.

महाप्रबंधक की कार्यप्रणाली पर कर्मचाारियों में रोषः कर्मचारी नेता राजपाल नैन ने कहा कि महाप्रबंधक की कार्यप्रणाली से कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, विद्यार्थी और आमजन सभी प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. बैठक में एम.एल. सहगल, पूर्व महाप्रबंधक उदयवीर दुहान, राजपाल नैन, राजबीर सिंधु, सुभाष शर्मा, रोहताश डाबड़ा, मोहिंदर कुंगड़ मुख्य रूप से उपस्थित थे.

हांसी हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का धरना (ETV Bharat)

हांसी में रोडवेज कर्मचारियों का दो दिवसीय चक्का जाम, 75 बसें डिपो में खड़ीः हरियाणा रोडवेज की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हांसी डिपो के कर्मचारियों ने शुक्रवार से दो दिवसीय चक्का जाम शुरू कर दिया. सांझा संघर्ष समिति के आह्वान पर हिसार डिपो में पिछले 56 दिनों से चल रहे धरने के समर्थन में यह आंदोलन किया जा रहा है. हड़ताल के चलते हांसी डिपो की करीब 75 बसें पूरे दिन डिपो परिसर में ही खड़ी रहीं, जिससे सैकड़ों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बस स्टैंड पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था. ट्रैफिक मैनेजर सतबीर सिंह कार्यालय कार्यालय में मौजूद नहीं थे. उनका मोबाइल फोन भी बंद मिला. यात्रियों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी.