कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्राइवेट बसों को फायदा पहुंचाने का आरोप
कुरुक्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों ने रूट चक्कर घटाने के विरोध में बस स्टैंड बंद किया. हालांकि आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया.
Published : July 27, 2026 at 4:03 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा रोडवेज की बसों के रूट चक्कर कम करने और प्राइवेट बसों के चक्कर बढ़ाने के विरोध में सोमवार को रोडवेज कर्मचारियों ने कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड का मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने कुछ समय तक बसों की आवाजाही रोक दी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुराने टाइम टेबल को बहाल करने की मांग की.
रूट चक्कर घटाने पर जताया विरोध: प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि कुरुक्षेत्र डिपो से कैथल जाने वाली सरकारी बसों के रूट चक्कर कम कर दिए गए हैं, जबकि प्राइवेट बसों को अधिक चक्कर आवंटित किए गए हैं. इससे सरकारी बसों की उपलब्धता कम होने के कारण यात्रियों को मजबूरी में निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है.
"सरकारी बसों को जानबूझकर किया जा रहा नुकसान": प्रदर्शन के दौरान ऑल हरियाणा रोडवेज प्रेस प्रवक्ता रंजीत करोड़ा ने कैथल आरटीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, "कैथल आरटीओ ने जानबूझकर प्राइवेट बसों के रूट चक्कर बढ़ाए हैं और सरकारी बसों के चक्कर कम किए हैं. दिन में एक से दो घंटे के अंतराल पर ही रोडवेज बस मिलती है, जबकि शाम पांच बजे के बाद एक साथ नौ बसों को रूट दे दिया जाता है. इससे यात्रियों को मजबूरन प्राइवेट बसों में सफर करना पड़ता है, जहां उनसे अधिक किराया भी लिया जाता है."
"बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं": रंजीत करोड़ा ने आगे कहा कि, "इस संबंध में कई बार विभाग और सरकार से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इससे रोडवेज विभाग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि निजी बस संचालकों को फायदा मिल रहा है. जब तक उचित आश्वासन नहीं मिलेगा, हमारा विरोध जारी रहेगा."
आश्वासन के बाद खोला गया बस स्टैंड का गेट: स्थिति की जानकारी मिलने पर नए बस स्टैंड के सीआई इंचार्ज भगवत दयाल शर्मा मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की. उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि फिलहाल पुराने टाइम टेबल को ही लागू रखा जाएगा और नए टाइम टेबल को अभी अमल में नहीं लाया जाएगा. साथ ही जल्द आवश्यक बदलाव करने का आश्वासन दिया.
बता दें कि प्रशासन के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर बस स्टैंड का गेट खोल दिया. इसके बाद रुकी हुई बसों का संचालन दोबारा शुरू किया गया और यात्रियों को रवाना किया गया. हालांकि कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा.
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