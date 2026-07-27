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कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्राइवेट बसों को फायदा पहुंचाने का आरोप

कुरुक्षेत्र: हरियाणा रोडवेज की बसों के रूट चक्कर कम करने और प्राइवेट बसों के चक्कर बढ़ाने के विरोध में सोमवार को रोडवेज कर्मचारियों ने कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड का मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने कुछ समय तक बसों की आवाजाही रोक दी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुराने टाइम टेबल को बहाल करने की मांग की.

रूट चक्कर घटाने पर जताया विरोध: प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि कुरुक्षेत्र डिपो से कैथल जाने वाली सरकारी बसों के रूट चक्कर कम कर दिए गए हैं, जबकि प्राइवेट बसों को अधिक चक्कर आवंटित किए गए हैं. इससे सरकारी बसों की उपलब्धता कम होने के कारण यात्रियों को मजबूरी में निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है.

प्राइवेट बसों को फायदा पहुंचाने का आरोप (ETV Bharat)

"सरकारी बसों को जानबूझकर किया जा रहा नुकसान": प्रदर्शन के दौरान ऑल हरियाणा रोडवेज प्रेस प्रवक्ता रंजीत करोड़ा ने कैथल आरटीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, "कैथल आरटीओ ने जानबूझकर प्राइवेट बसों के रूट चक्कर बढ़ाए हैं और सरकारी बसों के चक्कर कम किए हैं. दिन में एक से दो घंटे के अंतराल पर ही रोडवेज बस मिलती है, जबकि शाम पांच बजे के बाद एक साथ नौ बसों को रूट दे दिया जाता है. इससे यात्रियों को मजबूरन प्राइवेट बसों में सफर करना पड़ता है, जहां उनसे अधिक किराया भी लिया जाता है."