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सिरसा में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर गए, बोले-'भत्ते ही नहीं मिल रहे तो कैसे मनाएं दिवाली'

'भत्ते ही नहीं मिल रहे तो कैसे मनाएं दिवाली' ( ETV Bharat )

सिरसाः हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का अपनी लंबित मांगों को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है. सिरसा रोडवेज डिपो में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी और बस स्टैंड परिसर में सरकार और रोडवेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों ने कामकाज छोड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया.

चार साल से मेडिकल भत्ता लंबित: कर्मचारियों का कहना है कि "पिछले तीन साल से उन्हें दैनिक भत्ता नहीं मिला है, जबकि करीब चार साल से मेडिकल भत्ता भी लंबित पड़ा हुआ है. लंबे समय से भत्तों का भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारियों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी रोष है.

सिरसा में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर गए (ETV Bharat) समय पर भत्ता नहीं कैसे मनेगा त्योहारः हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे कई बार रोडवेज प्रशासन के अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख चुके हैं. लेकिन उनकी मांगों पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई. कर्मचारियों का आरोप है कि रोडवेज प्रशासन मनमानी कर रहा है और कर्मचारियों की जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि जब उन्हें समय पर भत्ते ही नहीं मिल रहे तो वे अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार कैसे मनाएंगे.