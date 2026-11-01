सिरसा में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर गए, बोले-'भत्ते ही नहीं मिल रहे तो कैसे मनाएं दिवाली'

सिरसा में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर गए, बोले-'भत्ते ही नहीं मिल रहे तो कैसे मनाएं दिवाली'
SIRSA ROADWAYS EMPLOYEES STRIKE: अपनी मांगों के समर्थन में हिसार, हांसी के बाद सिरसा में भी हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर गए.
Published : November 1, 2026 at 8:45 PM IST
सिरसाः हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का अपनी लंबित मांगों को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है. सिरसा रोडवेज डिपो में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी और बस स्टैंड परिसर में सरकार और रोडवेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों ने कामकाज छोड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया.
चार साल से मेडिकल भत्ता लंबित: कर्मचारियों का कहना है कि "पिछले तीन साल से उन्हें दैनिक भत्ता नहीं मिला है, जबकि करीब चार साल से मेडिकल भत्ता भी लंबित पड़ा हुआ है. लंबे समय से भत्तों का भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारियों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी रोष है.
समय पर भत्ता नहीं कैसे मनेगा त्योहारः हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे कई बार रोडवेज प्रशासन के अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख चुके हैं. लेकिन उनकी मांगों पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई. कर्मचारियों का आरोप है कि रोडवेज प्रशासन मनमानी कर रहा है और कर्मचारियों की जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि जब उन्हें समय पर भत्ते ही नहीं मिल रहे तो वे अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार कैसे मनाएंगे.
आश्वासन नहीं भुगतान चाहिएः प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो आगामी 5 और 6 नवंबर को रोडवेज का चक्का जाम रखा जाएगा. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि अब वे केवल आश्वासन से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं बल्कि लंबित भत्तों का भुगतान चाहते हैं.
सरकार को चेतावनीः हरियाणा रोडवेज के पदाधिकारी जयवीर सिंह और जगदीप सिंह ने "सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और उनका बकाया दैनिक और मेडिकल भत्ता तुरंत जारी किया जाए. अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा."
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चक्का जाम की चेतावनीः रोडवेज पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर सिरसा ही नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो में कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाएंगे. ऐसे में प्रदेशभर में रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हो सकता है. अब देखना होगा कि कर्मचारियों के विरोध और चक्का जाम की चेतावनी के बाद सरकार और रोडवेज प्रशासन उनकी मांगों पर क्या कदम उठाते हैं.