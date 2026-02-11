ETV Bharat / state

12 फरवरी को हरियाणा रोडवेज की बसें रहेंगी ठप, सिरसा में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर फैसला

सिरसाः 12 से अधिक ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है. हड़ताल को कई किसान संगठनों का समर्थन है. हड़ताल का सबसे अधिक असर हरियाणा में परिवहन सेवा पर पड़ने का अनुमान है. वहीं हड़ताल को सफल बनाने के लिए बुधवार को सिरसा बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मियों ने गेट मीटिंग की और चक्का जाम करने का ऐलान भी किया है. इस दौरान कर्मचारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया है.

रोडवेज की बसों की यात्रा से बचें': कर्मचारी नेता पृथ्वी सिंह चाहर का कहना है कि "बीजेपी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है जिसके चलते उनको राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है. उन्होंने सिरसा जिला के यात्रियों से भी अपील करते हुए कहा कि कल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है. जरूरी काम न हो तो रोडवेज की बसों में यात्रा नहीं करने का विचार करें, क्योंकि कल रोडवेज की सिरसा जिला से एक बस भी रवाना नहीं होगी. ऐसे में यात्रियों को कोई परेशानी न हो.

जीएम का दावा-हड़ताल से निपटने के लिए रोडवेज पूरी तरह तैयारः वहीं रोडवेज के चक्का जाम के ऐलान के चलते रोडवेज विभाग द्वारा व्यापक प्रबंध करने का दावा किया है. रोडवेज जीएम अनित कुमार यादव ने सिरसा जिले में बसों को चलाने का दावा किया है. हरियाणा रोडवेज के जीएम अनित कुमार ने बताया कि "कल होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर रोडवेज प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. अलग-अलग संगठन के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक भी की गई है." उनसे अपील भी की गई है की हड़ताल में शामिल न हों. इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है और उनकी पूरी कोशिश रहेगी की हड़ताल कामयाब ना हो." उन्होंने बताया कि "सिरसा जिले में 180 बसें हैं और डबवाली सब डिपो में 55 बसे हैं. सभी बसों को निर्धारित समय पर चलाया जाएगा. इसके साथ-साथ जिला प्रशासन का भी पूरी तरह से सहयोग हैं."