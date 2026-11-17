टायरों के इंतजार में हरियाणा रोडवेज की बसें, करनाल वर्कशॉप में खड़ी 12 बसों के पहियों पर लगा ब्रेक, हाई परचेज कमेटी में अटका खरीद का फैसला
Haryana Roadways Bus Service: हरियाणा रोडवेज में टायरों की कमी से करनाल डिपो की 12 बसें खड़ी हैं. खरीद प्रक्रिया देरी से यात्री परेशान हैं.
Published : November 17, 2026 at 4:18 PM IST
करनाल: हरियाणा रोडवेज की बसों की रफ्तार पर इन दिनों टायरों की कमी ने ब्रेक लगा दिया है. बसें तैयार हैं, रूट निर्धारित हैं और यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था भी है, लेकिन टायर और बैटरियां नहीं होने के कारण कई बसें वर्कशॉप से बाहर नहीं निकल पा रहीं.
दरअसल, करनाल डिपो में करीब 12 से 13 बसें बिना टायरों के खड़ी हैं. इनमें लंबी दूरी के रूटों पर चलने वाली बसें भी शामिल हैं. टायर और बैटरियों की खरीद का मामला मुख्यालय की हाई परचेज कमेटी में अटका हुआ है. वहीं, अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर बसों को सड़कों पर उतार दिया जाएगा. दूसरी ओर कर्मचारी संगठन ने खरीद प्रक्रिया में देरी पर सवाल उठाते हुए मुख्यालय की जवाबदेही तय करने की मांग की है.
टायरों के अभाव में वर्कशॉप तक सिमटी बसों की रफ्तार: करनाल रोडवेज डिपो की वर्कशॉप में खड़ी बसों की संख्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. करीब 12 से 13 बसें ऐसी हैं, जो तकनीकी रूप से रूट पर जाने के लिए तैयार होने के बावजूद टायरों की कमी के कारण खड़ी हैं. इन बसों का संचालन नहीं होने से रोडवेज के उपलब्ध बस बेड़े पर भी दबाव बढ़ रहा है. खास बात यह है कि इनमें केवल लोकल रूटों की बसें ही नहीं, बल्कि लंबी दूरी की बसें भी शामिल हैं. ऐसे में बसों की कमी का असर यात्रियों की परिवहन सुविधा पर पड़ने की आशंका है.
धर्मशाला रूट की एसी बसों का संचालन भी प्रभावित होने का दावा: इस बारे में कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गौड़ ने कहा कि, "वर्कशॉप में खड़ी बसों में धर्मशाला रूट पर चलने वाली एसी बसें भी शामिल हैं. टायर और बैटरियां उपलब्ध नहीं होने के कारण इन बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है. कर्मचारी संगठन की ओर से इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों और मुख्यालय को लिखित रूप में अवगत कराया जा चुका है. इसके बावजूद खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं होने से बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं. लंबे रूटों की बसें बंद रहने से यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है."
हाई परचेज कमेटी के फैसले का इंतजार: हरियाणा राज्य परिवहन समस्त कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गौड़ ने आगे कहा कि, "टायर और बैटरियों की कमी का मुद्दा नया नहीं है. यूनियन पहले भी डिपो महाप्रबंधक और मुख्यालय को लिखित शिकायत भेज चुकी है. करीब एक महीने पहले भी इस संबंध में पत्र भेजा गया था. मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि टायरों और बैटरियों की खरीद का फैसला हाई परचेज कमेटी में होना है. कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद ही सभी डिपो को सामान उपलब्ध करवाया जा सकेगा. जब खरीद प्रक्रिया का फैसला मुख्यालय स्तर पर होना है तो इसमें तेजी लाई जानी चाहिए. बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं और यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है. आखिर खरीद प्रक्रिया में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए."
रिट्रेडिंग प्लांट ने शुरू किया काम: वहीं, करनाल डिपो के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने कहा कि, "टायरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है. रिट्रेडिंग प्लांट का टेंडर हो चुका है और पिछले सप्ताह से प्लांट ने काम भी शुरू कर दिया है. इसके अलावा मुख्यालय की ओर से एचआरटीसी से करीब 20 से 21 टायर उपलब्ध करवाए गए हैं. जरूरत को देखते हुए कुछ टायर हिसार भेजकर भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि वहां से भी बसों के संचालन के लिए जरूरी इंतजाम किए जा सकें."
"जल्द सड़कों पर उतरेंगी खड़ी बसें": कुलदीप सिंह ने बताया कि, "करनाल डिपो में बिना टायरों के खड़ी बसों की संख्या करीब 11 है. टायरों की व्यवस्था की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इन बसों को दोबारा सड़कों पर उतार दिया जाएगा. एसी बसों के संचालन में टायरों की कोई विशेष समस्या नहीं है. जरूरत पड़ने पर दूसरी बसों के माध्यम से संबंधित रूटों का संचालन किया जा रहा है. उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बस संचालन को प्रभावित नहीं होने देने के प्रयास किए जा रहे हैं."
कर्मचारी संगठन ने मुख्यालय की जवाबदेही तय करने की मांग: वहीं, महेंद्र गौड़ ने कहा कि, "प्रदेश के सभी डिपो के महाप्रबंधक टायरों और बैटरियों की कमी को लेकर मुख्यालय को अपनी मांग भेज चुके हैं. अब इस मामले में निर्णय मुख्यालय स्तर पर होना है. उन्होंने मांग की कि खरीद प्रक्रिया में जिस स्तर पर देरी हो रही है, वहां जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. रोडवेज की बसें जनता की सुविधा के लिए हैं. यदि जरूरी सामान समय पर उपलब्ध नहीं होगा तो बसें खड़ी रहेंगी और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी."
अब खरीद प्रक्रिया पूरी होने पर टिकी निगाहें: फिलहाल करनाल डिपो की वर्कशॉप में खड़ी बसों को दोबारा सड़कों पर उतारने के लिए टायरों की उपलब्धता का इंतजार है. एक ओर महाप्रबंधक जल्द राहत मिलने का भरोसा दे रहे हैं, वहीं कर्मचारी संगठन खरीद प्रक्रिया में देरी को लेकर सवाल उठा रहा है.
ये भी पढ़ें: पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्त कार्रवाई, 2 औद्योगिक इकाइयों को सील करने की तैयारी, 10 पहले ही बंद