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टायरों के इंतजार में हरियाणा रोडवेज की बसें, करनाल वर्कशॉप में खड़ी 12 बसों के पहियों पर लगा ब्रेक, हाई परचेज कमेटी में अटका खरीद का फैसला

टायरों के इंतजार में रोडवेज की बसें ( ETV Bharat )

करनाल: हरियाणा रोडवेज की बसों की रफ्तार पर इन दिनों टायरों की कमी ने ब्रेक लगा दिया है. बसें तैयार हैं, रूट निर्धारित हैं और यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था भी है, लेकिन टायर और बैटरियां नहीं होने के कारण कई बसें वर्कशॉप से बाहर नहीं निकल पा रहीं.

दरअसल, करनाल डिपो में करीब 12 से 13 बसें बिना टायरों के खड़ी हैं. इनमें लंबी दूरी के रूटों पर चलने वाली बसें भी शामिल हैं. टायर और बैटरियों की खरीद का मामला मुख्यालय की हाई परचेज कमेटी में अटका हुआ है. वहीं, अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर बसों को सड़कों पर उतार दिया जाएगा. दूसरी ओर कर्मचारी संगठन ने खरीद प्रक्रिया में देरी पर सवाल उठाते हुए मुख्यालय की जवाबदेही तय करने की मांग की है.

टायरों के अभाव में वर्कशॉप तक सिमटी बसों की रफ्तार: करनाल रोडवेज डिपो की वर्कशॉप में खड़ी बसों की संख्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. करीब 12 से 13 बसें ऐसी हैं, जो तकनीकी रूप से रूट पर जाने के लिए तैयार होने के बावजूद टायरों की कमी के कारण खड़ी हैं. इन बसों का संचालन नहीं होने से रोडवेज के उपलब्ध बस बेड़े पर भी दबाव बढ़ रहा है. खास बात यह है कि इनमें केवल लोकल रूटों की बसें ही नहीं, बल्कि लंबी दूरी की बसें भी शामिल हैं. ऐसे में बसों की कमी का असर यात्रियों की परिवहन सुविधा पर पड़ने की आशंका है. हरियाणा रोडवेज की बसें (ETV Bharat) धर्मशाला रूट की एसी बसों का संचालन भी प्रभावित होने का दावा: इस बारे में कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गौड़ ने कहा कि, "वर्कशॉप में खड़ी बसों में धर्मशाला रूट पर चलने वाली एसी बसें भी शामिल हैं. टायर और बैटरियां उपलब्ध नहीं होने के कारण इन बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है. कर्मचारी संगठन की ओर से इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों और मुख्यालय को लिखित रूप में अवगत कराया जा चुका है. इसके बावजूद खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं होने से बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं. लंबे रूटों की बसें बंद रहने से यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है." हाई परचेज कमेटी के फैसले का इंतजार: हरियाणा राज्य परिवहन समस्त कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गौड़ ने आगे कहा कि, "टायर और बैटरियों की कमी का मुद्दा नया नहीं है. यूनियन पहले भी डिपो महाप्रबंधक और मुख्यालय को लिखित शिकायत भेज चुकी है. करीब एक महीने पहले भी इस संबंध में पत्र भेजा गया था. मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि टायरों और बैटरियों की खरीद का फैसला हाई परचेज कमेटी में होना है. कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद ही सभी डिपो को सामान उपलब्ध करवाया जा सकेगा. जब खरीद प्रक्रिया का फैसला मुख्यालय स्तर पर होना है तो इसमें तेजी लाई जानी चाहिए. बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं और यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है. आखिर खरीद प्रक्रिया में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए." करनाल वर्कशॉप में खड़ी 12 बसों के पहियों पर लगा ब्रेक (ETV Bharat)